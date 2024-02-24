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С турпотенциалом Грузии знакомятся на крупной выставке в Индии
С турпотенциалом Грузии знакомятся на крупной выставке в Индии
На выставку съехались более 35 тысяч визитеров со всего мира 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T11:40+0400
2024-02-24T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Представители Грузии принимают участие в международной туристической выставке SATTE (South Asia’s Travel & Tourism Exchange) 2024, проходящей в Нью-Дели, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. SATTE – это крупное национальное мероприятие, проходящее ежегодно в Мумбаи и Дели. В ходе мероприятия проходит ряд семинаров по различным вопросам туризма. Эта выставка считается одной из самых крупных мероприятий Южной Азии. Выставка открылась 22 февраля и завершится 24 февраля На выставке представлены более 1,2 тысячи туркомпаний и организаций из более 50 стран мира. У выставки более 35 тысяч визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, индия
грузия, экономика, туризм, индия
С турпотенциалом Грузии знакомятся на крупной выставке в Индии
11:40 24.02.2024 (обновлено: 12:33 24.02.2024)
На выставку съехались более 35 тысяч визитеров со всего мира
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Представители Грузии принимают участие в международной туристической выставке SATTE (South Asia’s Travel & Tourism Exchange) 2024, проходящей в Нью-Дели, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
SATTE – это крупное национальное мероприятие, проходящее ежегодно в Мумбаи и Дели. В ходе мероприятия проходит ряд семинаров по различным вопросам туризма.
Эта выставка считается одной из самых крупных мероприятий Южной Азии. Выставка открылась 22 февраля и завершится 24 февраля
На выставке представлены более 1,2 тысячи туркомпаний и организаций из более 50 стран мира. У выставки более 35 тысяч визитеров.