https://sputnik-georgia.ru/20240224/s-turpotentsialom-gruzii-znakomyatsya-na-krupnoy-vystavke-v-indii-286495665.html

С турпотенциалом Грузии знакомятся на крупной выставке в Индии

С турпотенциалом Грузии знакомятся на крупной выставке в Индии

На выставку съехались более 35 тысяч визитеров со всего мира 24.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Представители Грузии принимают участие в международной туристической выставке SATTE (South Asia’s Travel & Tourism Exchange) 2024, проходящей в Нью-Дели, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. SATTE – это крупное национальное мероприятие, проходящее ежегодно в Мумбаи и Дели. В ходе мероприятия проходит ряд семинаров по различным вопросам туризма. Эта выставка считается одной из самых крупных мероприятий Южной Азии. Выставка открылась 22 февраля и завершится 24 февраля На выставке представлены более 1,2 тысячи туркомпаний и организаций из более 50 стран мира. У выставки более 35 тысяч визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, индия