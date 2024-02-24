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В Грузии хотят увеличить штраф за загрязнение моря
В Грузии хотят увеличить штраф за загрязнение моря
Поправки в законодательство вступят в силу с лета этого года 24.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-24T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к обсуждению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих увеличение штрафа за сброс вредных веществ в море. Согласно поправкам, сброс в море вредных, загрязняющих веществ, промышленных, технических или других отходов или материалов будет караться штрафом в размере 100 тысяч лари вместо 65 тысяч. Штрафы же за выброс в море бытовых отходов или балластовой воды останутся прежними – 5 тысяч лари. Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года. Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 февраля в размере 2,653 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, море, черное море
В Грузии хотят увеличить штраф за загрязнение моря
17:01 24.02.2024 (обновлено: 17:57 24.02.2024)
Поправки в законодательство вступят в силу с лета этого года
ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Парламентские комитеты Грузии в ближайшее время приступят к обсуждению поправок в Кодекс административных правонарушений, предполагающих увеличение штрафа за сброс вредных веществ в море.
Согласно поправкам, сброс в море вредных, загрязняющих веществ, промышленных, технических или других отходов или материалов будет караться штрафом в размере 100 тысяч лари вместо 65 тысяч.
Штрафы же за выброс в море бытовых отходов или балластовой воды останутся прежними – 5 тысяч лари.
Автор законопроекта – правительство Грузии – предполагает, что новый штраф будет задействован со 2 июня 2024 года.
Для вступления в силу поправок парламент Грузии должен утвердить их в трех чтениях, а после проект должен подписать президент Грузии.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 февраля в размере 2,653 GEL/$1.