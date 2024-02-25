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Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото
Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 25.02.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото

10:24 25.02.2024
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Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2024 / Henry Nicholls

Модели представляют творения турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу во время Лондонской недели моды.

Модели представляют творения турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу во время Лондонской недели моды. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2024 / Henry Nicholls

Модели представляют творения турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу во время Лондонской недели моды.

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
Торжественная церемония открытия турнира Игры Будущего в Казани, Россия - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Торжественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
© AFP 2024 / Hussein Faleh

Молодые иракские девушки впервые надевают головные уборы.

Молодые иракские девушки впервые надевают головные уборы. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2024 / Hussein Faleh

Молодые иракские девушки впервые надевают головные уборы.

© AFP 2024 / Fadel Senna

Серфер прогуливается среди обломков домов в Марокко.

Серфер прогуливается среди обломков домов в Марокко. - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2024 / Fadel Senna

Серфер прогуливается среди обломков домов в Марокко.

© AP Photo / Fatima Shbair

Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Палестине.

Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Палестине. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Палестине.

© AP Photo / Altaf Qadri

Протестующие фермеры убегают от снарядов со слезоточивым газом в Индии.

Протестующие фермеры убегают от снарядов со слезоточивым газом в Индии. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Altaf Qadri

Протестующие фермеры убегают от снарядов со слезоточивым газом в Индии.

© AFP 2024 / Philip Fong

Мужчины во время фестиваля Sominsai в храме Кокусэки-дзи в Японии.

Мужчины во время фестиваля Sominsai в храме Кокусэки-дзи в Японии. - Sputnik Грузия
7/15
© AFP 2024 / Philip Fong

Мужчины во время фестиваля Sominsai в храме Кокусэки-дзи в Японии.

© AP Photo / Martin Mejia

Отдыхающие на пляже Пескадорес в Лиме.

Отдыхающие на пляже Пескадорес в Лиме. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Martin Mejia

Отдыхающие на пляже Пескадорес в Лиме.

© AP Photo / Markus Schreiber

Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Международного кинофестиваля "Берлинале".

Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Международного кинофестиваля &quot;Берлинале&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Markus Schreiber

Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Международного кинофестиваля "Берлинале".

© AFP 2024 / Tiziana Fabi

Реставратор чистит статую Давида Микеланджело.

Реставратор чистит статую Давида Микеланджело. - Sputnik Грузия
10/15
© AFP 2024 / Tiziana Fabi

Реставратор чистит статую Давида Микеланджело.

© AFP 2024 / Pedro Pardo

Женщина в традиционном костюме позирует в Запретном городе в Пекине.

Женщина в традиционном костюме позирует в Запретном городе в Пекине. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2024 / Pedro Pardo

Женщина в традиционном костюме позирует в Запретном городе в Пекине.

© AP Photo / Andy Wong

Женщина рядом с изображением дракона в арт-квартале Пекина.

Женщина рядом с изображением дракона в арт-квартале Пекина. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Andy Wong

Женщина рядом с изображением дракона в арт-квартале Пекина.

© AFP 2024 / Prakash Mathema

Танцор готовится исполнить традиционный танец в Лалитпуре на окраине Катманду, Непал.

Танцор готовится исполнить традиционный танец в Лалитпуре на окраине Катманду, Непал. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2024 / Prakash Mathema

Танцор готовится исполнить традиционный танец в Лалитпуре на окраине Катманду, Непал.

© AFP 2024 / Abdul Majeed

Фермер участвует в традиционных гонках быков в Пакистане.

Фермер участвует в традиционных гонках быков в Пакистане. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2024 / Abdul Majeed

Фермер участвует в традиционных гонках быков в Пакистане.

© AP Photo / Juan Karita

Танцоры исполняют номер в заключительный день карнавала в Ла-Пасе, Боливия.

Танцоры исполняют номер в заключительный день карнавала в Ла-Пасе, Боливия. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Juan Karita

Танцоры исполняют номер в заключительный день карнавала в Ла-Пасе, Боливия.

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