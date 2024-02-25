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Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото
Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T10:24+0400
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Лондонская неделя моды, чистка Микеланджело и гонки быков в Пакистане - лучшие фото
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AFP 2024 / Henry Nicholls
Модели представляют творения турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу во время Лондонской недели моды.
Модели представляют творения турецко-британского дизайнера Дилары Финдикоглу во время Лондонской недели моды.
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкТоржественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
Торжественная церемония открытия турнира "Игры Будущего" в Казани.
© AFP 2024 / Hussein Faleh
Молодые иракские девушки впервые надевают головные уборы.
Молодые иракские девушки впервые надевают головные уборы.
© AFP 2024 / Fadel Senna
Серфер прогуливается среди обломков домов в Марокко.
Серфер прогуливается среди обломков домов в Марокко.
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Палестине.
Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Палестине.
© AP Photo / Altaf Qadri
Протестующие фермеры убегают от снарядов со слезоточивым газом в Индии.
Протестующие фермеры убегают от снарядов со слезоточивым газом в Индии.
© AFP 2024 / Philip Fong
Мужчины во время фестиваля Sominsai в храме Кокусэки-дзи в Японии.
Мужчины во время фестиваля Sominsai в храме Кокусэки-дзи в Японии.
© AP Photo / Martin Mejia
Отдыхающие на пляже Пескадорес в Лиме.
Отдыхающие на пляже Пескадорес в Лиме.
© AP Photo / Markus Schreiber
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Международного кинофестиваля "Берлинале".
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Международного кинофестиваля "Берлинале".
© AFP 2024 / Tiziana Fabi
Реставратор чистит статую Давида Микеланджело.
Реставратор чистит статую Давида Микеланджело.
© AFP 2024 / Pedro Pardo
Женщина в традиционном костюме позирует в Запретном городе в Пекине.
Женщина в традиционном костюме позирует в Запретном городе в Пекине.
© AP Photo / Andy Wong
Женщина рядом с изображением дракона в арт-квартале Пекина.
Женщина рядом с изображением дракона в арт-квартале Пекина.
© AFP 2024 / Prakash Mathema
Танцор готовится исполнить традиционный танец в Лалитпуре на окраине Катманду, Непал.
Танцор готовится исполнить традиционный танец в Лалитпуре на окраине Катманду, Непал.
© AFP 2024 / Abdul Majeed
Фермер участвует в традиционных гонках быков в Пакистане.
Фермер участвует в традиционных гонках быков в Пакистане.
© AP Photo / Juan Karita
Танцоры исполняют номер в заключительный день карнавала в Ла-Пасе, Боливия.
Танцоры исполняют номер в заключительный день карнавала в Ла-Пасе, Боливия.