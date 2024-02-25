https://sputnik-georgia.ru/20240225/budte-bditelny-v-gruzii-vyyavlen-novyy-vid-moshennichestva-286534072.html

Будьте бдительны: в Грузии выявлен новый вид мошенничества

Будьте бдительны: в Грузии выявлен новый вид мошенничества

Пользователь, скачивая аппликацию, фактически предоставляет доступ к своему устройству, после чего мошенники могут списать средства с карт или взять кредит 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T22:40+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Грузии появился новый вид кибермошенничества при помощи предложения работы и прибыли от инвестиций, сообщила неправительственная организация "Общество и банки". По данным НПО, мошенники в соцсетях размещают предложения о работе или о получение большой прибыли от малых инвестиций, а после связываются с пользователями через соцсети, в том числе при помощи WhatsApp, Viber и просят для инвестиций и торговли акциями установить аппликацию на телефон якобы для помощи в онлайн-режиме. Пользователь, скачивая аппликацию, фактически предоставляет доступ к своему устройству, после чего мошенники могут списать средства с карт или взять кредит, кроме того, есть случаи шантажа пользователей для перечисления денег, отмечает НПО. "Общество и банки" рекомендуем не загружать аппликации по чьей-то просьбе, особенно предоставляющие доступ к устройству, а также проверять у компаний достоверность информации о предложениях работы и вакансиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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