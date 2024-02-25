https://sputnik-georgia.ru/20240225/dva-goda-svo-nikolay-starikov-o-glavnom-uroke-dlya-rossii-286530608.html

Два года СВО: Николай Стариков о главном уроке для России

Два года СВО: Николай Стариков о главном уроке для России

Россия готова на переговоры с Западом, но только на своих условиях и с каждым новым этапом эти условия становятся все жестче 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T13:42+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился писатель, член Центрального совета партии СРЗП Николай Стариков. Какой урок Россия вынесла из украинского конфликта? Почему Запад не смог устроить госпереворот в Беларуси и где попробует устроить его в следующий раз? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.

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