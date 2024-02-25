https://sputnik-georgia.ru/20240225/dva-goda-svo-nikolay-starikov-o-glavnom-uroke-dlya-rossii-286530608.html
Два года СВО: Николай Стариков о главном уроке для России
Два года СВО: Николай Стариков о главном уроке для России
Россия готова на переговоры с Западом, но только на своих условиях и с каждым новым этапом эти условия становятся все жестче 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T13:42+0400
2024-02-25T13:42+0400
2024-02-25T14:05+0400
мультимедиа
видео
беларусь
россия
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/19/286530274_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de2ecc9082ae54927c8bc240baa32a0f.jpg
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился писатель, член Центрального совета партии СРЗП Николай Стариков. Какой урок Россия вынесла из украинского конфликта? Почему Запад не смог устроить госпереворот в Беларуси и где попробует устроить его в следующий раз? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/19/286530274_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a060f346e469bdca01f06a8c7669e1e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, беларусь, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, беларусь, россия, в мире, видео
Два года СВО: Николай Стариков о главном уроке для России
13:42 25.02.2024 (обновлено: 14:05 25.02.2024)
Россия готова на переговоры с Западом, но только на своих условиях и с каждым новым этапом эти условия становятся все жестче
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился писатель, член Центрального совета партии СРЗП Николай Стариков.
Какой урок Россия вынесла из украинского конфликта? Почему Запад не смог устроить госпереворот в Беларуси и где попробует устроить его в следующий раз?
Ответы на эти вопросы смотрите в видео.