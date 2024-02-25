https://sputnik-georgia.ru/20240225/dvizhenie-avtotransporta-cherez-tonnel-na-glavnoy-avtotrasse-gruzii-budet-ogranicheno-286531419.html

Движение автотранспорта через тоннель на главной автотрассе Грузии будет ограничено

Движение автотранспорта через тоннель на главной автотрассе Грузии будет ограничено

На период ограничений автомобилисты смогут проехать в объезд по внутригосударственным дорогам 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T15:48+0400

2024-02-25T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Горийский тоннель, расположенный на трассе Восток-Запад, будет закрыт для автотранспорта с 23:00 27 февраля до 03:00 28 февраля по направлению Тбилиси-Сенаки, и с 03:00 до 07:00 – по направлению Сенаки-Тбилиси, сообщили в департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии. Причина закрытия тоннеля для транспорта из Западной в Восточную Грузию на 88-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе – плановые профилактические работы. На период ограничений автомобилисты смогут проехать в объезд по внутригосударственным дорогам. В период закрытия автодорожного тоннеля направления Сенаки-Тбилиси транспортный поток будет переключен на въездную дорогу горийских тоннелей внутреннего значения. В период закрытия автодорожного туннеля направления Тбилиси-Сенаки транспортный поток будет переключен на направление туннеля Сенаки-Тбилиси, а направление Сенаки-Тбилиси будет переключено на въездную дорогу горийских туннелей внутригосударственного значения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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