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Изменение климата – в Европе может очень похолодать
Изменение климата – в Европе может очень похолодать
Жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков 25.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, что замедляет циркуляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, европа, глобальное потепление
Изменение климата – в Европе может очень похолодать
16:38 25.02.2024 (обновлено: 16:56 25.02.2024)
Жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.
Предполагается, что за несколько десятилетий температура воздуха на северо-западе Европы понизится на 9-27 градусов, при этом жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков и разрушит амазонские экосистемы. Ряд ученых предсказывают, что это вызовет нехватку продовольствия и питьевой воды во всем мире.
AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.
Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, что замедляет циркуляцию.