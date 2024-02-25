https://sputnik-georgia.ru/20240225/izmenenie-klimata---v-evrope-mozhet-ochen-pokholodat-286531594.html

Изменение климата – в Европе может очень похолодать

Изменение климата – в Европе может очень похолодать

Жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T16:38+0400

2024-02-25T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, что замедляет циркуляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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