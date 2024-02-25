Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240225/izmenenie-klimata---v-evrope-mozhet-ochen-pokholodat-286531594.html
Изменение климата – в Европе может очень похолодать
Изменение климата – в Европе может очень похолодать
Жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T16:38+0400
2024-02-25T16:56+0400
в мире
новости
наука
европа
глобальное потепление
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272582615_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_99e6ff20fcf71aad95a73bf02eeda51e.jpg
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, что замедляет циркуляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/1e/272582615_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e3cb9c37ae620dff5adb48b9817fe7d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, новости, наука, европа, глобальное потепление
в мире, новости, наука, европа, глобальное потепление

Изменение климата – в Европе может очень похолодать

16:38 25.02.2024 (обновлено: 16:56 25.02.2024)
© photo: Sputnik / Vera Kostamo / Перейти в фотобанкБелый медведь на льдине в Северном ледовитом океане
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2024
© photo: Sputnik / Vera Kostamo
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Ученые спрогнозировали, что через несколько десятилетий возможно замерзание Европы из-за внезапного коллапса теплых течений в Атлантическом океане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Климатологи провели сложное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Коллапс этого теплого течения кардинально изменит погоду во всем мире, вызвав климатический хаос.

Предполагается, что за несколько десятилетий температура воздуха на северо-западе Европы понизится на 9-27 градусов, при этом жара в Южном полушарии значительно усилится, что изменит глобальный характер выпадения осадков и разрушит амазонские экосистемы. Ряд ученых предсказывают, что это вызовет нехватку продовольствия и питьевой воды во всем мире.

AMOC является частью сложной глобальной системы океанских течений, которые перемещают потоки соленой и теплой воды по всему земному шару на разных глубинах, что помогает регулировать температуру Земли, поглощать углекислый газ из атмосферы и поддерживать круговорот воды. Ранее считалось, что коллапс AMOC может произойти через несколько столетий.
Причиной является глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды из-за таяния льда в Гренландии, что замедляет циркуляцию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0