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Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
Глава государства подчеркнул, что чем больше оппозиция будет напрягать белорусское общество, тем охотнее он пойдет на выборы 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T14:59+0400
2024-02-25T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщил Sputnik Беларусь.Один из журналистов, присутствовавших на избирательном участке, задал вопрос, пойдет ли Александр Лукашенко на следующие выборы, он ответил утвердительно.Глава государства уточнил, что впереди еще год до президентских выборов, еще многое может измениться. Говоря о том, можно ли эти слова понимать как однозначное заявление, Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.По словам президента, он думает, как этот год качества сделать "сильным, мощным" и пообещал, что 2024-й будет активным.Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, беларусь, политика, александр лукашенко, президентские выборы
новости, в мире, беларусь, политика, александр лукашенко, президентские выборы
Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году
Глава государства подчеркнул, что чем больше оппозиция будет напрягать белорусское общество, тем охотнее он пойдет на выборы
ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщил Sputnik Беларусь.
Один из журналистов, присутствовавших на избирательном участке, задал вопрос, пойдет ли Александр Лукашенко на следующие выборы, он ответил утвердительно.
"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции – Sputnik), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, чем активней они будут будоражить наше общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", – сказал Лукашенко.
Глава государства уточнил, что впереди еще год до президентских выборов, еще многое может измениться. Говоря о том, можно ли эти слова понимать как однозначное заявление, Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.
"Мы будем реагировать на те изменения, которые будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год (к президентским выборам – Sputnik)", – добавил он.
По словам президента, он думает, как этот год качества сделать "сильным, мощным" и пообещал, что 2024-й будет активным.
Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.