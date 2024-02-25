https://sputnik-georgia.ru/20240225/lukashenko-nameren-uchastvovat-v-prezidentskikh-vyborakh-v-2025-godu-286530933.html

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году

Лукашенко намерен участвовать в президентских выборах в 2025 году

Глава государства подчеркнул, что чем больше оппозиция будет напрягать белорусское общество, тем охотнее он пойдет на выборы 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T14:59+0400

2024-02-25T14:59+0400

2024-02-25T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году, сообщил Sputnik Беларусь.Один из журналистов, присутствовавших на избирательном участке, задал вопрос, пойдет ли Александр Лукашенко на следующие выборы, он ответил утвердительно.Глава государства уточнил, что впереди еще год до президентских выборов, еще многое может измениться. Говоря о том, можно ли эти слова понимать как однозначное заявление, Лукашенко отметил, что впереди еще год до выборов, произойти может многое, но власти будут реагировать на то, какие изменения будут происходить в обществе.По словам президента, он думает, как этот год качества сделать "сильным, мощным" и пообещал, что 2024-й будет активным.Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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