https://sputnik-georgia.ru/20240225/nazvany-samye-populyarnye-okhranyaemye-territorii-gruzii-286314705.html

Названы самые популярные охраняемые территории Грузии

Названы самые популярные охраняемые территории Грузии

Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили более миллиона визитеров 25.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон и Сатаплия названы самыми популярными охраняемыми территориями Грузии в 2023 году, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.Так, пещера Прометея в 2023 году приняла 230 677 визитеров, из них 49 917 были гражданами Грузии, а 180 760 – иностранцы.Мартвильский каньон в 2023 году принял 228 998 визитеров, 147 252 из которых – иностранцы.А Сатаплия в прошлом году приняла 96 956 визитеров, 27 736 из которых – иностранцы.Что касается данных 2022 года, то тогда лидировали пещера Прометея, Мартвильский и Цалкский каньоны. В агентстве также назвали три наименее популярных охраняемых территорий Грузии – это заповедник Аджамети, охраняемые территории Аджамети и Национальный парк Мачахела. Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили 1 076 574 визитера, из которых 627 262 – иностранцы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, общество, тбилиси, агентство охраняемых территорий, казбеги, лагодехи