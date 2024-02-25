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Названы самые популярные охраняемые территории Грузии
Названы самые популярные охраняемые территории Грузии
Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили более миллиона визитеров 25.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон и Сатаплия названы самыми популярными охраняемыми территориями Грузии в 2023 году, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.Так, пещера Прометея в 2023 году приняла 230 677 визитеров, из них 49 917 были гражданами Грузии, а 180 760 – иностранцы.Мартвильский каньон в 2023 году принял 228 998 визитеров, 147 252 из которых – иностранцы.А Сатаплия в прошлом году приняла 96 956 визитеров, 27 736 из которых – иностранцы.Что касается данных 2022 года, то тогда лидировали пещера Прометея, Мартвильский и Цалкский каньоны. В агентстве также назвали три наименее популярных охраняемых территорий Грузии – это заповедник Аджамети, охраняемые территории Аджамети и Национальный парк Мачахела. Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили 1 076 574 визитера, из которых 627 262 – иностранцы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, общество, тбилиси, агентство охраняемых территорий, казбеги, лагодехи
туризм, грузия, общество, тбилиси, агентство охраняемых территорий, казбеги, лагодехи

Названы самые популярные охраняемые территории Грузии

23:21 25.02.2024 (обновлено: 23:36 25.02.2024)
© Ministry of Environment Protection and AgricultureПервый в Грузии биосферный резерват - охраняемая территория
Первый в Грузии биосферный резерват - охраняемая территория - Sputnik Грузия, 1920, 25.02.2024
© Ministry of Environment Protection and Agriculture
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Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили более миллиона визитеров
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Пещера Прометея, Мартвильский каньон и Сатаплия названы самыми популярными охраняемыми территориями Грузии в 2023 году, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.
Так, пещера Прометея в 2023 году приняла 230 677 визитеров, из них 49 917 были гражданами Грузии, а 180 760 – иностранцы.
Мартвильский каньон в 2023 году принял 228 998 визитеров, 147 252 из которых – иностранцы.
А Сатаплия в прошлом году приняла 96 956 визитеров, 27 736 из которых – иностранцы.
Что касается данных 2022 года, то тогда лидировали пещера Прометея, Мартвильский и Цалкский каньоны.
В агентстве также назвали три наименее популярных охраняемых территорий Грузии – это заповедник Аджамети, охраняемые территории Аджамети и Национальный парк Мачахела.
Всего в прошлом году 25 охраняемых территорий Грузии посетили 1 076 574 визитера, из которых 627 262 – иностранцы.
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