https://sputnik-georgia.ru/20240225/novyy-antirekord-voditeley-v-gruzii-videoshtrafy-vypisany-na-1892-milliona-lari-286239506.html

Новый антирекорд водителей в Грузии: видеоштрафы выписаны на 189,2 миллиона лари

Новый антирекорд водителей в Грузии: видеоштрафы выписаны на 189,2 миллиона лари

Всего в 2023 году видеокамеры в Грузии зафиксировали 3,2 миллиона нарушений 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T09:01+0400

2024-02-25T09:01+0400

2024-02-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Водители, чьи нарушения были зафиксированы дорожными камерами в Грузии в 2023 году, набрали штрафов на общую сумму 189,2 миллиона лари, говорится в информации на сайте МВД Грузии. Эта сумма на 23,7% выше, чем рекордный показатель 2022 года. Всего в 2023 году видеокамеры зафиксировали в Грузии 3,2 миллиона нарушений, из которых 1,6 миллиона – в Тбилиси. В 2022 году в стране было зафиксировано 3,1 миллиона штрафов, из них в Тбилиси – 1,7 миллиона. В прошлом году в столице Грузии камеры зафиксировали нарушений на сумму 99 миллионов лари, тогда как в 2022 году этот показатель составил 78,9 миллиона лари. Штрафы за нарушения правил дорожного движения начинаются с 10 лари. При этом при выплате штрафа в течение месяца действует скидка на штраф в размере 20%. Всего такой скидкой в прошлом году воспользовались 1,3 миллиона водителей, которые по итогу выплатили бюджету штрафы со скидкой на сумму 56,1 миллиона лари. В Грузии работают 6 496 камер, из которых 4 407 – общего вида, а 2 089 – опознающие номера. Чтобы упростить администрирование штрафов, в Грузии с 1 января 2023 года действует новая система уведомлений. Теперь свое уведомление можно будет увидеть на сайте МВД Грузии. Для водителей автомобилей с иностранными номерами неуплата видеоштрафов может стать причиной отказа для въезда в Грузию повторно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, грузинские дороги, машины и их водители, водители, водительские права, штраф