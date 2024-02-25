https://sputnik-georgia.ru/20240225/polnomochiya-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-v-gruzii-rasshiryayutsya-286533657.html

Полномочия Специальной следственной службы в Грузии расширяются

Полномочия Специальной следственной службы в Грузии расширяются

Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T21:50+0400

2024-02-25T21:50+0400

2024-02-25T21:58+0400

грузия

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специальная следственная служба

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Парламент Грузии на заседании бюро в понедельник, 26 февраля, рассмотрит законодательные поправки, касающиеся деятельности Специальной следственной службы. Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства. Кроме того, в случае принятия поправок Народному защитнику будут предоставлены полномочия выбирать назначенного им члена конкурсной комиссии, предусмотренной законом "О специальной следственной службе" без конкурса. Также, согласно проекту, увеличиваются сроки проведения Конкурсной комиссией конкурса на должность руководителя Специальной следственной службы, предусмотренные законом "О Специальной следственной службе". В законопроекте отмечается, что конкурсная комиссия большинством голосов от полного состава отбирает не менее двух и не более пяти кандидатов на должность руководителя Специальной следственной службы. Специальная следственная служба Грузии стала членом международной сети ICIN >>Для продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз, стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди которых дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Санкции США против экс-генпрокурора Грузии: следствие проходит под надзором Генпрокуратуры >>Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, специальная следственная служба, венецианская комиссия