https://sputnik-georgia.ru/20240225/skolko-gaza-azerbaydzhan-eksportiroval-v-gruziyu--novye-dannye-286528556.html

Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – новые данные

Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – новые данные

Грузия входит в тройку основных покупателей азербайджанского газа 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T10:08+0400

2024-02-25T10:08+0400

2024-02-25T10:08+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

газ

грузино-азербайджанские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/09/270286652_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_9c4bb1984f3193a998a158f5d4d061d4.jpg

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 0,4 млрд кубометров газа в январе 2024 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министра энергетики Парвиза Шахбазова.В отчетный период Азербайджан экспортировал 2,3 млрд кубометров газа, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Кроме Грузии в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа, куда было экспортировано 1,1 млрд кубометров и Турция – 0,8 млрд.Всего в январе 2024 года в Азербайджане было добыто 4,3 млрд кубометров газа, что на 30 млн кубометров больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.Кроме того, министр энергетики сообщил, что за шесть месяцев 2023 года добыча газового конденсата в Азербайджане составила 2,5 млн тонн, экспорт – 2,1 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, газ, грузино-азербайджанские отношения