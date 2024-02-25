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Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – новые данные
Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – новые данные
Грузия входит в тройку основных покупателей азербайджанского газа 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 0,4 млрд кубометров газа в январе 2024 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министра энергетики Парвиза Шахбазова.В отчетный период Азербайджан экспортировал 2,3 млрд кубометров газа, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Кроме Грузии в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа, куда было экспортировано 1,1 млрд кубометров и Турция – 0,8 млрд.Всего в январе 2024 года в Азербайджане было добыто 4,3 млрд кубометров газа, что на 30 млн кубометров больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.Кроме того, министр энергетики сообщил, что за шесть месяцев 2023 года добыча газового конденсата в Азербайджане составила 2,5 млн тонн, экспорт – 2,1 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, газ, грузино-азербайджанские отношения
экономика, грузия, новости, азербайджан, газ, грузино-азербайджанские отношения
Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – новые данные
Грузия входит в тройку основных покупателей азербайджанского газа
ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik.
Азербайджан экспортировал в Грузию 0,4 млрд кубометров газа в январе 2024 года, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на министра энергетики Парвиза Шахбазова.
В отчетный период Азербайджан экспортировал 2,3 млрд кубометров газа, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Кроме Грузии в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа, куда было экспортировано 1,1 млрд кубометров и Турция – 0,8 млрд.
Всего в январе 2024 года в Азербайджане было добыто 4,3 млрд кубометров газа, что на 30 млн кубометров больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, министр энергетики сообщил, что за шесть месяцев 2023 года добыча газового конденсата в Азербайджане составила 2,5 млн тонн, экспорт – 2,1 млн тонн.