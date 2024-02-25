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В Грузии проходит региональный турнир по биатлону
В Грузии проходит региональный турнир по биатлону
Курортное село Муаши находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря в 350 км от Тбилиси 25.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Впервые в истории горных курортов Сванети в селе Муаши Лентехского района проходит региональный турнир по биатлону, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета. В соревновании принимают участие 34 участника из пяти команд. Организаторами турнира являются мэрия муниципалитета Лентехи, Национальная федерация биатлона и Агентство развития курортов. Курортное село Муаши находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря в 350 км от Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, сванети, лентехский район
грузия, новости, спорт, сванети, лентехский район
В Грузии проходит региональный турнир по биатлону
Курортное село Муаши находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря в 350 км от Тбилиси
ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. Впервые в истории горных курортов Сванети в селе Муаши Лентехского района проходит региональный турнир по биатлону, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.
В соревновании принимают участие 34 участника из пяти команд.
Организаторами турнира являются мэрия муниципалитета Лентехи, Национальная федерация биатлона и Агентство развития курортов.
Курортное село Муаши находится на высоте 1 300 метров над уровнем моря в 350 км от Тбилиси.