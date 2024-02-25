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В ТЦ "Галерея" в центре Тбилиси срочно эвакуировали посетителей
В ТЦ "Галерея" в центре Тбилиси срочно эвакуировали посетителей
В здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T20:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. В торговом центре Galleria Tbilisi в центре столицы на площади Свободы объявлено об эвакуации посетителей и персонала, сообщил телеканал "Пирвели". Как рассказали посетители торгового центра, в здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание. Администрация ТЦ заявила, что эвакуация посетителей и персонала была объявлена из-за задымления в одном из объектов. Инцидент был вскоре устранен и соблюдены все нормы безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
В ТЦ "Галерея" в центре Тбилиси срочно эвакуировали посетителей
20:06 25.02.2024 (обновлено: 20:14 25.02.2024)
В здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание
ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. В торговом центре Galleria Tbilisi в центре столицы на площади Свободы объявлено об эвакуации посетителей и персонала, сообщил телеканал "Пирвели".
Как рассказали посетители торгового центра, в здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание.
Администрация ТЦ заявила, что эвакуация посетителей и персонала была объявлена из-за задымления в одном из объектов. Инцидент был вскоре устранен и соблюдены все нормы безопасности.