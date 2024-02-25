https://sputnik-georgia.ru/20240225/v-tts-galereya-v-tsentre-tbilisi-srochno-evakuirovali-posetiteley-286532749.html

В ТЦ "Галерея" в центре Тбилиси срочно эвакуировали посетителей

В ТЦ "Галерея" в центре Тбилиси срочно эвакуировали посетителей

В здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание 25.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-25T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 25 фев– Sputnik. В торговом центре Galleria Tbilisi в центре столицы на площади Свободы объявлено об эвакуации посетителей и персонала, сообщил телеканал "Пирвели". Как рассказали посетители торгового центра, в здании сработала сирена, после чего консультанты призвали присутствующих покинуть здание. Администрация ТЦ заявила, что эвакуация посетителей и персонала была объявлена ​​из-за задымления в одном из объектов. Инцидент был вскоре устранен и соблюдены все нормы безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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