https://sputnik-georgia.ru/20240225/vremya-ch-zachem-vsu-polgoda-unichtozhali-svoi-luchshie-sily-v-krynkakh-286522879.html

Время Ч: Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие силы в Крынках?

Время Ч: Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие силы в Крынках?

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 25.02.2024, Sputnik Грузия

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Какие наступательные возможности появились у России после освобождения Авдеевки? Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие части в Крынках? Какова ситуация в этом населенном пункте сейчас? Как 10 лет назад ЦРУ провернуло одну из своих самых сложных операций? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.

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