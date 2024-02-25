https://sputnik-georgia.ru/20240225/vremya-ch-zachem-vsu-polgoda-unichtozhali-svoi-luchshie-sily-v-krynkakh-286522879.html
Время Ч: Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие силы в Крынках?
Время Ч: Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие силы в Крынках?
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T09:25+0400
2024-02-25T09:25+0400
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Какие наступательные возможности появились у России после освобождения Авдеевки? Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие части в Крынках? Какова ситуация в этом населенном пункте сейчас? Как 10 лет назад ЦРУ провернуло одну из своих самых сложных операций? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.
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мультимедиа, видео, россия, цру, видео
мультимедиа, видео, россия, цру, видео
Время Ч: Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие силы в Крынках?
09:25 25.02.2024 (обновлено: 09:47 25.02.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Какие наступательные возможности появились у России после освобождения Авдеевки? Зачем ВСУ полгода уничтожали свои лучшие части в Крынках? Какова ситуация в этом населенном пункте сейчас? Как 10 лет назад ЦРУ провернуло одну из своих самых сложных операций?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" отвечает военный эксперт Александр Хроленко.