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Жестокое убийство сыном отца в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
Жестокое убийство сыном отца в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы 25.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-25T11:44+0400
2024-02-25T11:44+0400
2024-02-25T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Тбилиси в умышленном убийстве отца, совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-служба ведомства. В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 23 февраля в Глданском районе Тбилиси обвиняемый ранил ножом своего отца. В результате полученных ранений потерпевший скончался в больнице. Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого. По информации МВД, задержанному 26 лет. Конфликт произошел на бытовой почве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, генеральная прокуратура грузии
Жестокое убийство сыном отца в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинение
Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы
ТБИЛИСИ, 25 фев – Sputnik. Прокуратура предъявила обвинение жителю Тбилиси в умышленном убийстве отца, совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-служба ведомства.
В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 23 февраля в Глданском районе Тбилиси обвиняемый ранил ножом своего отца. В результате полученных ранений потерпевший скончался в больнице.
"В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах в отношении члена семьи", – говорится в сообщении.
Преступление предусматривает наказание от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения для обвиняемого.
По информации МВД, задержанному 26 лет. Конфликт произошел на бытовой почве.