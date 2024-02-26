https://sputnik-georgia.ru/20240226/286556892.html

Очередной блицкриг ведет Запад к капитуляции

Очередной блицкриг ведет Запад к капитуляции

Как только из Украины будут выжаты все соки, включая мобилизационные, подойдет очередь европейцев 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T21:44+0400

2024-02-26T21:44+0400

2024-02-26T21:44+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Как неизлечимый импотент-маньяк ищет себе по весне любую жертву, чтобы совершить насилие, но неизменно получает в торец и по роже, так и общеевропейцы, прикинувшись коллективной ветошью и притаившись в кустах, ждут, когда мимо них пройдет роскошная и статная Россия, пишет колумнист РИА Новости. Сексуально-политические маньяки вроде генсека НАТО Столтенберга, заявившего, что "Украина имеет право обстреливать объекты за пределами своей территории", просвистели в эти дни, просвистели громко, чтобы на них обратили внимание, заявив, что "не дадут России победить на поле боя". Запевала у них — Макрон, который только что не спасался бегством от собственных избирателей, решивших уже разобраться с президентом по-мужски. Бегство случилось во время сельскохозяйственной выставки, где принято рассуждать о том, взопрели ли озимые и каковы виды на урожай яровых. С другой — едва не побитый крепкими аграриями Макрон (он их боится настолько, что даже отказался участвовать в прямых дебатах), чтобы оказать услугу вашингтонскому сюзерену, сегодня собирает десяток таких же вояк, чтобы, так сказать, начертить новую дорожную карту. С учетом новой диспозиции, в которой русская инициатива на линии боевого столкновения уже не предмет дискуссии, а бесспорная реальность, которую никто не подвергает сомнению. Косвенное подтверждение — как раз слова Столтенберга, которые, разумеется, произнесены не просто так. Эта фраза продиктована из Вашингтона и согласована с Киевом. А вот что касается столиц стран — членов Североатлантического альянса, то там, скорее всего, узнали о поднятии градуса напряженности в геополитическом европейском кризисе "из газет". Показательно, что генсек НАТО разрешил Киеву обстреливать российские территории после того, как шесть государств (Италия, Франция, ФРГ, Канада, Британия и Дания) подписали с Киевом двусторонние соглашения о "гарантиях безопасности Украины". Что там написано де-юре — это одна история. Но совсем другая история может получиться де-факто. Поэтому наши противники хотят, поднимая градус кризиса и науськивая Киев на обстрелы нашей территории уже официально, спровоцировать Москву на ответ. И на новый виток эскалации. Если сегодня натовские военные присутствуют в зоне СВО полу- или четвертьофициально, то следующим этапом может стать отправление того самого "экспедиционного корпуса", о котором говорили в начале февраля. И это — иная конфигурация схватки, которая была нам навязана. Тогда сегодняшнее собиралово в Париже логично вписывается в тактику, наспех переписанную в Вашингтоне. Там совсем ведь не хотят окончания прокси-войны, потому что это все и далеко, и приносит деньги, да и не политики его начали, а глобалистские олигархические группы. Пока они не выжмут все запланированные бенефиции, они не сменят субподрядчика под названием Украина и не перестанут нам угрожать тем или иным способом. Общеевропейскому блоку при подобных вводных досталась очень незавидная роль. Как только из Украины будут выжаты все соки, включая мобилизационные, подойдет очередь европейцев. В том числе и вставать под ружье, да, и отправляться в составе "экспедиционного корпуса" в степи Донбасса. Чтобы там убивать русских ради интересов США или быть убитыми ради интересов глобалистского олигархата. За которым, несомненно, последует тот мир, в котором будут учтены все наши предложения и озабоченности, — тот мир, который гарантирует нам безопасность. Жить так, как мы считаем нужным, проводя ту внешнюю политику, которая соответствует нашим интересам. Вне зависимости от того, что про это говорят разнообразные Столтенберги, а также те, кто совещается в Париже. Чем раньше это поймут на коллективном Западе, тем будет лучше для них. Наши же цели и задачи не зависят от их устных и письменных угроз — они будут и достигнуты, и выполнены.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

киев

украина

вашингтон

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, аналитика, колумнисты, политика, киев, украина, вашингтон, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины