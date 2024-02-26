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Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси собираются переименовать
Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси собираются переименовать
С точки зрения маркетинга мы увидели, что "Иберия" лучше звучит на европейском рынке, заявил президент клуба 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T10:02+0400
2024-02-26T10:02+0400
2024-02-26T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Руководство тбилисского клуба "Сабуртало" собирается переименовать его в "Иберию 1999", рассказал президент клуба Тариэл Хечикашвили в эфире телекомпании "Имеди". Клуб "Сабуртало", названный в честь одноименного района Тбилиси, был основан 20 августа 1999 года. Сезон 2023 года Национальной лиги команда завершила на шестом месте. По его словам, единственная загвоздка сегодня заключается в том, что в четвертой лиге играет клуб "Иберия 2010" и, чтобы не возникло путаницы, "Сабуртало" будет называться не просто "Иберия", а "Иберия 1999". "Исполком Федерации футбола обсудил переименование, и если будет положительный ответ, мы будем играть в новом сезоне под названием "Иберия 1999" и будем участвовать в Кубке Европы под этим названием", – сказал Хечикашвили. В 2018 году "Сабуртало" стал чемпионом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, тариэл хечикашвили, футбол, фк "сабуртало", чемпионат грузии по футболу
грузия, спорт, новости, тариэл хечикашвили, футбол, фк "сабуртало", чемпионат грузии по футболу
Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси собираются переименовать
С точки зрения маркетинга мы увидели, что "Иберия" лучше звучит на европейском рынке, заявил президент клуба
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Руководство тбилисского клуба "Сабуртало" собирается переименовать его в "Иберию 1999", рассказал президент клуба Тариэл Хечикашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Клуб "Сабуртало", названный в честь одноименного района Тбилиси, был основан 20 августа 1999 года. Сезон 2023 года Национальной лиги команда завершила на шестом месте.
"С точки зрения маркетинга мы также увидели, что "Иберия" лучше звучит на европейском рынке. Мы также не хотим ограничивать фанатов одним районом", – сказал Хечикашвили.
По его словам, единственная загвоздка сегодня заключается в том, что в четвертой лиге играет клуб "Иберия 2010" и, чтобы не возникло путаницы, "Сабуртало" будет называться не просто "Иберия", а "Иберия 1999".
"Исполком Федерации футбола обсудил переименование, и если будет положительный ответ, мы будем играть в новом сезоне под названием "Иберия 1999" и будем участвовать в Кубке Европы под этим названием", – сказал Хечикашвили.
В 2018 году "Сабуртало" стал чемпионом Грузии.