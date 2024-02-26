https://sputnik-georgia.ru/20240226/futbolnyy-klub-saburtalo-iz-tbilisi-sobirayutsya-pereimenovat-286535257.html

Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси собираются переименовать

Футбольный клуб "Сабуртало" из Тбилиси собираются переименовать

С точки зрения маркетинга мы увидели, что "Иберия" лучше звучит на европейском рынке, заявил президент клуба 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T10:02+0400

2024-02-26T10:02+0400

2024-02-26T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Руководство тбилисского клуба "Сабуртало" собирается переименовать его в "Иберию 1999", рассказал президент клуба Тариэл Хечикашвили в эфире телекомпании "Имеди". Клуб "Сабуртало", названный в честь одноименного района Тбилиси, был основан 20 августа 1999 года. Сезон 2023 года Национальной лиги команда завершила на шестом месте. По его словам, единственная загвоздка сегодня заключается в том, что в четвертой лиге играет клуб "Иберия 2010" и, чтобы не возникло путаницы, "Сабуртало" будет называться не просто "Иберия", а "Иберия 1999". "Исполком Федерации футбола обсудил переименование, и если будет положительный ответ, мы будем играть в новом сезоне под названием "Иберия 1999" и будем участвовать в Кубке Европы под этим названием", – сказал Хечикашвили. В 2018 году "Сабуртало" стал чемпионом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, тариэл хечикашвили, футбол, фк "сабуртало", чемпионат грузии по футболу