https://sputnik-georgia.ru/20240226/glava-mid-gruzii-vystupit-na-sessii-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-286540064.html

Глава МИД Грузии выступит на сессии Совета ООН по правам человека

Глава МИД Грузии выступит на сессии Совета ООН по правам человека

В ходе визита запланирован ряд встреч на высоком уровне 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T12:40+0400

2024-02-26T12:40+0400

2024-02-26T12:20+0400

грузия

новости

политика

илья дарчиашвили

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/06/285464505_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_dac09fede2a5c69dee56c8f9c8f1a3bd.png

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили примет участие в 55-й сессии сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека 26 февраля и выступит перед аудиторией, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр будет говорить о национальной стратегии защиты прав человека Грузии на 2022-2030 годы, а также об усилиях и шагах, предпринятых грузинской стороной для защиты прав различных групп населения. В рамках визита в Женеву министр иностранных дел проведет встречи с председателем Совета ООН по правам человека, Верховным комиссаром ООН по правам человека, Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и коллегами-министрами, сообщили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, оон