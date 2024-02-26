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Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны
Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны
Министры обороны подтвердили свою приверженность развитию отношений 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T23:54+0400
2024-02-26T23:54+0400
2024-02-26T23:54+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Вопросы армяно-грузинского оборонного сотрудничества обсудили министры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани по телефону, сообщил Sputnik Армения.Согласно информации пресс-службы оборонного ведомства Армении, собеседники затронули также предстоящие действия, обменялись мнениями по вопросам безопасности.Министры обороны подтвердили свою приверженность развитию отношений.Напомним, в ноябре 2023 года в Армении с официальным визитом находилась делегация во главе с тогдашним министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. В Ереване стороны подписали план сотрудничества в оборонной сфере. В 2022 году с визитом в Грузии находился министр обороны Армении Сурен Папикян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий чиковани, армения, министерство обороны грузии
новости, грузия, политика, ираклий чиковани, армения, министерство обороны грузии
Грузия и Армения обсудили сотрудничество в сфере обороны
Министры обороны подтвердили свою приверженность развитию отношений
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik.
Вопросы армяно-грузинского оборонного сотрудничества обсудили министры обороны Армении и Грузии Сурен Папикян и Ираклий Чиковани по телефону, сообщил Sputnik Армения
.
Согласно информации пресс-службы оборонного ведомства Армении, собеседники затронули также предстоящие действия, обменялись мнениями по вопросам безопасности.
Министры обороны подтвердили свою приверженность развитию отношений.
Напомним, в ноябре 2023 года в Армении с официальным визитом находилась делегация во главе с тогдашним министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. В Ереване стороны подписали план сотрудничества в оборонной сфере. В 2022 году с визитом в Грузии находился министр обороны Армении Сурен Папикян.