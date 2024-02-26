https://sputnik-georgia.ru/20240226/lunnyy-kalendar-na-mart-2024-blagopriyatnye-dni-286556462.html

Лунный календарь на март 2024: благоприятные дни

Лунный календарь на март 2024: благоприятные дни

Лунный календарь – один из самых древних на Земле и в наши дни помогает многим планировать как ежедневные дела, так и самые важные события в своей жизни 26.02.2024, Sputnik Грузия

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справки

лунный календарь

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Какие дни благоприятны в марте 2024 года для свадьбы, посевных работ, смены имиджа, крупных покупок, отдыха и так далее, читайте в Sputnik Грузия. Благоприятные дни в мартеСвадьбу по лунному календарю благоприятно сыграть 6, 7, 15, 19, 20, 25 и 26 марта. Сочетаться браком нежелательно 3, 5, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23 и 24 марта. Остальные дни в марте 2024 года для свадьбы нейтральны. Для бизнеса в марте самые благоприятные дни – 4, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 22 и 23 числа. По лунному календарю от бизнес-деятельности 3, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21 и 24 марта лучше воздержаться. Самые благоприятные дни в марте по лунному календарю для смены места работы – 4, 7, 8, 11, 19, 20, 23 и 26 числа. А вот 2, 5, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22 и 25 марта желательно от радикальных перемен воздержаться. По лунному календарю для обмена, аренды или покупки недвижимости самые благоприятные дни – 4, 5, 8, 11, 17, 19, 23 и 26 марта. Операции с недвижимостью желательно не проводить 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21 и 24марта. Для денежных операций благоприятные дни в марте – 4, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 22, 23 и 26 числа. Лунный календарь рекомендует воздержаться от любых финансовых операций 9, 10, 12, 14, 18, 20, 21 и 24 марта. Благоприятно творческой деятельностью заниматься 4, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 и 26 марта. По лунному календарю 3, 9, 12, 14 и 21 марта заниматься творчеством нежелательно. Для новых начинаний и реализации любых новых проектов самые благоприятные дни по лунному календарю – 4, 7, 8, 11, 17, 19 и 23 марта. А 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 и 24 марта любые начинания неудачно завершатся. По лунному календарю в путешествие благоприятно отправиться 7, 10, 11, 17, 18, 20, 23, 25 и 26 марта, а 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 22 и 24 числа лучше остаться дома. Самые благоприятные дни в марте для уборки, ремонта и других домашних дел – 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24 и 25 числа. А вот 12, 14, 21, 22 и 26 марта от проведения таких работ лунный календарь советует воздержаться. Отдыхать в марте 2024 года благоприятно 5, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 25, 26 числа, а 3, 4, 6, 11, 12, 14 и 23 числа лунный календарь советует от отдыха отказаться. Заниматься научной деятельностью наиболее благоприятно 2, 8, 11, 15, 19, 20 и 23 марта. А 9, 12, 14, 21 и 22 марта лунный календарь советует отдохнуть от активной научной деятельности. По лунному календарю любые физические нагрузки в марте желательно исключить только 10 числа. Все остальные дни в марте месяце для физических нагрузок благоприятны. Спорить и выяснять отношения в марте 2024 года можно 15 числа. Выпустить пар по лунному календарю также можно 2, 7, 8, 16 и 20 марта, а в остальные дни любые "разборки" желательно отложить на более благоприятный период. Самые благоприятные дни для стрижки, окраски и прически волос по лунному календарю – 7, 9, 14, 20, 21, 22 и 26 марта. От проведения экспериментов 6, 10, 13, 15, 16, 19, 24 и 25 марта желательно воздержаться. Материал подготовлен на основе открытых источников

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