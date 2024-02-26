https://sputnik-georgia.ru/20240226/poezd-nasmert-sbil-cheloveka-na-vostoke-gruzii-286559205.html
Поезд насмерть сбил человека на востоке Грузии
Поезд насмерть сбил человека на востоке Грузии
Согласно имеющейся информации, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T23:31+0400
2024-02-26T23:31+0400
2024-02-26T23:42+0400
происшествия
грузия
новости
гори
грузинская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235675_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5494241f4e103aff006fcd61333535cd.jpg
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Формула". По информации телеканала, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279235675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d2d624f9c012bf1f4232b668627d0b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, гори, грузинская железная дорога
происшествия, грузия, новости, гори, грузинская железная дорога
Поезд насмерть сбил человека на востоке Грузии
23:31 26.02.2024 (обновлено: 23:42 26.02.2024)
Согласно имеющейся информации, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Формула".
По информации телеканала, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.