https://sputnik-georgia.ru/20240226/poezd-nasmert-sbil-cheloveka-na-vostoke-gruzii-286559205.html

Поезд насмерть сбил человека на востоке Грузии

Поезд насмерть сбил человека на востоке Грузии

Согласно имеющейся информации, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T23:31+0400

2024-02-26T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину в городе Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Формула". По информации телеканала, мужчина переходил рельсы в нетрезвом состоянии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее смерть человека", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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