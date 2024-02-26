https://sputnik-georgia.ru/20240226/polnomochiya-spetsialnoy-sledstvennoy-sluzhby-v-gruzii-rasshiryayutsya--spiker-286551339.html

Полномочия Специальной следственной службы в Грузии расширяются – спикер

Полномочия Специальной следственной службы в Грузии расширяются – спикер

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Опираясь на заключение Венецианской комиссии, в Грузии расширяются полномочия Специальной следственной службы и Службы защиты... 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T17:10+0400

2024-02-26T17:10+0400

2024-02-26T17:10+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

венецианская комиссия

служба защиты персональных данных

специальная следственная служба

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Опираясь на заключение Венецианской комиссии, в Грузии расширяются полномочия Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Парламент Грузии на заседании бюро в понедельник, 26 февраля, рассматривает законодательные поправки, касающиеся деятельности Специальной следственной службы. Инициаторами законопроекта являются члены парламентского большинства. По словам главы парламента, во-первых, обеим службам предоставляется право составлять и публиковать специальные отчеты по вопросам, касающимся их деятельности, или тем, которые они считают важными. Во-вторых, Народному защитнику предоставляются полномочия лично выбирать любого члена в конкурсную комиссию по выбору глав обеих служб из представителей НПО без какого-либо конкурса. В-третьих, увеличиваются сроки проведения отборочного конкурса на должность главы Специальной следственной службы, чтобы было больше времени на обсуждения. В-четвертых, кворум для принятия решений конкурсной комиссией увеличивается с большинства присутствующих до большинства полного состава. В-пятых, увеличивается кворум для принятия парламентом Грузии решения о приостановлении неприкосновенности руководителей этих двух служб – с большинства присутствующих до большинства полного состава. В-шестых, увеличивается число подчиненных Специальной следственной службе, в ее подчинении будут также находиться прокуроры в связи с преступлениями, которые представляют интерес для службы. Для продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз, стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди которых дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в отношении этих органов посредством инклюзивного процесса; накопление большого опыта в расследовании дел, связанных с борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ. В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, служба защиты персональных данных, специальная следственная служба