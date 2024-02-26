https://sputnik-georgia.ru/20240226/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-26-fevralya-do-3-marta-286536682.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 февраля до 3 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 26 февраля до 3 марта

К концу недели воздух прогреется до +14 градусов 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, по ночам ожидается минусовая температура.В понедельник, 26 февраля, в Тбилиси ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 4 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:46. Во вторник, 27 февраля, в Тбилиси синоптики прогнозируют переменчивую погоду. Местами ожидается облачная погода, местами ясная. Восход солнца будет в 07:39. Скорость ветра 10-15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус одного градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 5 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:48. В среду, 28 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью составит минус один градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 6 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:49. В четверг, 29 февраля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:36. Минимальная температура воздуха ночью упадет до минус одного градуса, а днем поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50. В пятницу, 1 марта, в Тбилиси сохранится солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 07:34. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, а днем прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:51. В субботу, 2 марта, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:33. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс один градус, днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:52. В воскресенье, 3 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса тепла, днем воздух прогреется до 14 градусов тепла. Восход солнца будет в 07:31. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:54.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси