https://sputnik-georgia.ru/20240226/ulitsu-v-tbilisi-nazvali-v-chest-legendarnogo-gruzinskogo-illyuzionista-286537257.html

Улицу в Тбилиси назвали в честь легендарного грузинского иллюзиониста

Улицу в Тбилиси назвали в честь легендарного грузинского иллюзиониста

Зураб Вадачкория был известен тем, что повторил известный трюк "короля цепей" Гарри Гудини "Освобождение от наручников" 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T10:47+0400

2024-02-26T10:47+0400

2024-02-26T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Одну из улиц в Тбилиси назвали именем известного грузинского иллюзиониста Зураба Вадачкория, скончавшегося в 1 марта 2018 года в возрасте 57 лет, сообщает телекомпания "Рустави 2". Улица, которая теперь носит имя Вадачкория, выбрана не случайно. Она расположена в столичном районе Чугурети, где жил известный иллюзионист. По случаю этого события собрались представители сакребуло (горсобрание) Тбилиси, члены семьи и друзья Вадачкория. В 2016 году Вадачкория перенес инсульт, после чего месяц находился в коме. Его состояние было настолько тяжелым, что врачи давали лишь 1% на выздоровление. Улучшение состояния Вадачкория после такого инсульта медики назвали чудом. Повторный инсульт Вадачкория не перенес. Кем был Вадачкория?Вадачкория родился 24 февраля 1961 года в Тбилиси. С 20 лет он был профессиональным манипулятором-иллюзионистом и даже стал членом клуба московских иллюзионистов. Позже молодой иллюзионист начал активно гастролировать за границей. В 25 лет он окончил тбилисское Государственное училище циркового и эстрадного искусства, где начал читать лекции об иллюзионизме. Кроме того, он основал Клуб иллюзионистов Грузии и стал его президентом. Уже в 1990-е годы Вадачкория стал членом Международного братства иллюзионистов. В 2003 году Вадачкория перед многотысячной аудиторией повторил известный трюк "короля цепей" Гарри Гудини "Освобождение от наручников". Вадачкория с завязанными руками поместили в стальной ящик, который опустили в реку Кура, около моста Метехи в центре Тбилиси. В воде он пробыл шесть минут, за это время ему удалось освободиться, выбраться из ящика и перед глазами восторженного зрителя выплыть на берег. В 2007 году Вадачкория в прямом эфире одного из грузинских телеканалов представил свой опасный номер "Побег из электронной капсулы". Его привязали наручниками, заперли в железную электрокапсулу, обвитую цепями. Железная капсула была подсоединена к электропроводке под напряжением до трех тысяч вольт. У Вадачкория было всего три минуты для того, чтобы выбраться из капсулы, поскольку после трех минут электроэнергия должна была проникнуть в капсулу. Электроэнергию запустили раньше, чем через три минуты, но несмотря на это, когда капсулу открыли, иллюзиониста в ней не было. Через несколько минут его увидели сидящего в окне одного из близлежащих домов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, зураб вадачкория