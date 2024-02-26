https://sputnik-georgia.ru/20240226/v-gruzii-zasomnevalis-yavlyayutsya-li-ssha-dlya-strany-strategicheskim-partnerom-po-suti-286547673.html

В Грузии засомневались, являются ли США для страны стратегическим партнером по сути

В Грузии засомневались, являются ли США для страны стратегическим партнером по сути

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод относительно того, являются ли США стратегическим партнером Грузии по... 26.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-26T13:48+0400

2024-02-26T13:48+0400

2024-02-26T14:05+0400

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единое национальное движение

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод относительно того, являются ли США стратегическим партнером Грузии по своей сути и содержанию, так как интересы стран принципиально расходятся, говорится в заявление общественного движения "Сила народа". Как отмечают авторы заявления, годами США, страну с которой у Грузии до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима, называли главным стратегическим партнером. Из США в Грузию в течение 30 лет почти не поступало инвестиций, а 90% т. н. помощи, как отметили авторы заявления, через фиктивные НПО получают те неправительственные организации и партии, которые предпринимают попытки разжечь поляризацию, демонтировать государственные институты, восстановить агентократию и распространить псевдолиберальную идеологию в Грузии. В американском понимании стратегическое партнерство заключается не в тесном экономическом сотрудничестве и поддержке, прямых авиарейсах, безвизовых поездках и элементарном соблюдении протокола, а в поощрении радикализма и ЛГБТ-пропаганды в стране, считают авторы заявления. Как отмечают авторы заявления, уже достаточно давно псевдолиберальная идеология и ЛГБТ-пропаганда набирают силу в международном масштабе и завоевывают новые высоты. А самое сложное, что основным источником псевдолиберальной пропаганды являются официальные западные структуры самого высокого уровня. Речь идет об инструкции Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит "продемонстрировать уважение и избежать недоразумений". Представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и ее коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отмечено в заявлении, на этом фоне еще более понятной становится истерика, которую устроили грузинские псевдолибералы по поводу хронологии встреч нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который после вступления в должность встретился сначала с послом Китая, а затем США. Их логика примитивна – американский посол должен пользоваться абсолютной привилегией первой встречи, отмечено в заявлении. Движение "Сила народа" известно своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"