https://sputnik-georgia.ru/20240226/v-gruzii-zasomnevalis-yavlyayutsya-li-ssha-dlya-strany-strategicheskim-partnerom-po-suti-286547673.html
В Грузии засомневались, являются ли США для страны стратегическим партнером по сути
В Грузии засомневались, являются ли США для страны стратегическим партнером по сути
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод относительно того, являются ли США стратегическим партнером Грузии по... 26.02.2024, Sputnik Грузия
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2024-02-26T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод относительно того, являются ли США стратегическим партнером Грузии по своей сути и содержанию, так как интересы стран принципиально расходятся, говорится в заявление общественного движения "Сила народа". Как отмечают авторы заявления, годами США, страну с которой у Грузии до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима, называли главным стратегическим партнером. Из США в Грузию в течение 30 лет почти не поступало инвестиций, а 90% т. н. помощи, как отметили авторы заявления, через фиктивные НПО получают те неправительственные организации и партии, которые предпринимают попытки разжечь поляризацию, демонтировать государственные институты, восстановить агентократию и распространить псевдолиберальную идеологию в Грузии. В американском понимании стратегическое партнерство заключается не в тесном экономическом сотрудничестве и поддержке, прямых авиарейсах, безвизовых поездках и элементарном соблюдении протокола, а в поощрении радикализма и ЛГБТ-пропаганды в стране, считают авторы заявления. Как отмечают авторы заявления, уже достаточно давно псевдолиберальная идеология и ЛГБТ-пропаганда набирают силу в международном масштабе и завоевывают новые высоты. А самое сложное, что основным источником псевдолиберальной пропаганды являются официальные западные структуры самого высокого уровня. Речь идет об инструкции Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит "продемонстрировать уважение и избежать недоразумений". Представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и ее коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Как отмечено в заявлении, на этом фоне еще более понятной становится истерика, которую устроили грузинские псевдолибералы по поводу хронологии встреч нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который после вступления в должность встретился сначала с послом Китая, а затем США. Их логика примитивна – американский посол должен пользоваться абсолютной привилегией первой встречи, отмечено в заявлении. Движение "Сила народа" известно своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, общественное движение "сила народа"
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод относительно того, являются ли США стратегическим партнером Грузии по своей сути и содержанию, так как интересы стран принципиально расходятся, говорится в заявление общественного движения "Сила народа".
Как отмечают авторы заявления, годами США, страну с которой у Грузии до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима, называли главным стратегическим партнером.
"К сожалению, 30-летнее стратегическое партнерство остается лишь пустыми словами, а за этими словами видны лишь обнаженные американские интересы", – говорится в заявление общественного движения.
Из США в Грузию в течение 30 лет почти не поступало инвестиций, а 90% т. н. помощи, как отметили авторы заявления, через фиктивные НПО получают те неправительственные организации и партии, которые предпринимают попытки разжечь поляризацию, демонтировать государственные институты, восстановить агентократию и распространить псевдолиберальную идеологию в Грузии.
"Америка – это не благотворительная организация, которая бескорыстно помогает кому-то и тратит деньги в Грузии на улучшение экономики страны или что-то в этом роде. Проведение американских интересов на американские деньги само по себе не было бы проблемой, если бы интересы Америки и Грузии хотя бы на общем уровне совпадали. Главная проблема заключается в том, что американские интересы принципиально расходятся с нашими национальными интересами", – отмечено в заявлении.
В американском понимании стратегическое партнерство заключается не в тесном экономическом сотрудничестве и поддержке, прямых авиарейсах, безвизовых поездках и элементарном соблюдении протокола, а в поощрении радикализма и ЛГБТ-пропаганды в стране, считают авторы заявления.
"На фоне всего этого нам следует не только сравнить подходы американцев и китайцев, но и открыто обсудить важность стратегического партнерства с государством, которое в Грузии занимается расшатыванием государственных институтов и ценностей, постоянными попытками организовать революцию и ЛГБТ-пропагандой", – отмечено в заявлении.
Как отмечают авторы заявления, уже достаточно давно псевдолиберальная идеология и ЛГБТ-пропаганда набирают силу в международном масштабе и завоевывают новые высоты. А самое сложное, что основным источником псевдолиберальной пропаганды являются официальные западные структуры самого высокого уровня.
"Демонстративная вовлеченность госсекретаря США (Энтони Блинкена – ред.) во все это уже сняла все вопросы о том, где и кем управляются эти процессы", – отмечено в заявлении.
Речь идет об инструкции Блинкена своим сотрудникам, согласно которой американским дипломатам не рекомендуется употреблять "проблемные" слова "мать", "отец", "муж" и "жена". Как указал в записке Блинкен, гендер человека является социальным конструктом и не всегда совпадает с определенным при рождении полом, поэтому использование гендерно-нейтральных формулировок позволит "продемонстрировать уважение и избежать недоразумений".
"Процессы, которые, согласно традиции, берут начало в США и продолжаются в Европе, несомненно, будут подхвачены грузинским псевдолиберальным меньшинством, к которому относятся радикальная политическая оппозиция и связанные с ней СМИ", – считают авторы заявления.
Представители "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют крупнейшую оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии" и ее коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией".
Как отмечено в заявлении, на этом фоне еще более понятной становится истерика, которую устроили грузинские псевдолибералы по поводу хронологии встреч нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который после вступления в должность встретился сначала с послом Китая, а затем США. Их логика примитивна – американский посол должен пользоваться абсолютной привилегией первой встречи, отмечено в заявлении.
"Тот факт, что премьер-министр действовал не в соответствии с логикой псевдолибералов, мы приветствуем. Однако считаем, что этого недостаточно, и нам нужно глубоко развернуть дискуссию по этому поводу. В частности, мы должны спросить себя, являются ли США по своей сути и содержанию стратегическим партнером Грузии? Мы считаем, что нынешняя реальность позволяет сделать противоположный вывод", – отмечено в заявлении.
Движение "Сила народа" известно своей критикой американского посольства и бывшего посла США в Грузии Келли Дегнан. Движение основано бывшими членам правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Они создали свою политическую группу и входят вместе с "Грузинской мечтой" в парламентское большинство.