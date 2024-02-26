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Жестокое убийство на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемого к 17 годам тюрьмы
Жестокое убийство на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемого к 17 годам тюрьмы
Преступники захоронили убитого в колодце на территории оросительного канала 26.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-26T13:10+0400
2024-02-26T13:10+0400
2024-02-26T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Телавский районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, приговорив к 17 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Согласно данным ведомства, 18 января 2023 года в селе Велисцихе Гурджаанского района (регион Кахети) в доме обвиняемого двое человек, желая отомстить, нанесли потерпевшему телесные повреждения тупым предметом, а затем задушили. От полученных травм потерпевший скончался на месте. После этого преступники захоронили убитого в колодце, расположенном на территории оросительного канала в Велисцихе. Кроме того, злоумышленники завладели мобильным телефоном, принадлежавшим убитому. В результате следственных действий по делу тело было обнаружено в колодце 25 мая 2023 года. Что касается второго обвиняемого, то ему также предъявлено обвинение в умышленном убийстве и краже, совершенных группой при отягчающих обстоятельствах. Рассмотрение уголовного дела в отношении него продолжается в Телавском районном суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, телавский районный суд, гурджаанский район, кахети
Жестокое убийство на востоке Грузии – суд приговорил обвиняемого к 17 годам тюрьмы
13:10 26.02.2024 (обновлено: 13:13 26.02.2024)
Преступники захоронили убитого в колодце на территории оросительного канала
ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Телавский районный суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, приговорив к 17 годам тюрьмы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Согласно данным ведомства, 18 января 2023 года в селе Велисцихе Гурджаанского района (регион Кахети) в доме обвиняемого двое человек, желая отомстить, нанесли потерпевшему телесные повреждения тупым предметом, а затем задушили. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
После этого преступники захоронили убитого в колодце, расположенном на территории оросительного канала в Велисцихе.
Кроме того, злоумышленники завладели мобильным телефоном, принадлежавшим убитому.
В результате следственных действий по делу тело было обнаружено в колодце 25 мая 2023 года.
Что касается второго обвиняемого, то ему также предъявлено обвинение в умышленном убийстве и краже, совершенных группой при отягчающих обстоятельствах. Рассмотрение уголовного дела в отношении него продолжается в Телавском районном суде.