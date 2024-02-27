Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения

С 9 февраля польские фермеры начали устраивать массовые акции протеста. В течение нескольких недель аграрии блокировали въезд украинских грузовых машин в свою страну.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении запрета в одностороннем порядке. После того, как Киев обратился с жалобой на это в ВТО, Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной
С 9 февраля польские фермеры начали устраивать массовые акции протеста. В течение нескольких недель аграрии блокировали въезд украинских грузовых машин в свою страну.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении запрета в одностороннем порядке. После того, как Киев обратился с жалобой на это в ВТО, Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Баннер с надписью "Стоп бесконтрольным поставкам товаров из Украины" на тракторном прицепе. Польские фермеры заблокировали шоссе, соединяющее Варшаву и Люблин, возле города Рыки во время акции протеста 20 февраля.
Баннер с надписью "Стоп бесконтрольным поставкам товаров из Украины" на тракторном прицепе. Польские фермеры заблокировали шоссе, соединяющее Варшаву и Люблин, возле города Рыки во время акции протеста 20 февраля.