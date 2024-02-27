https://sputnik-georgia.ru/20240227/286563621.html

Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения

Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения

Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как польские аграрии начали масштабные... 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T13:06+0400

2024-02-27T13:06+0400

2024-02-27T13:06+0400

мультимедиа

фотография

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

польша

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286564574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70ab07aaca4beb048a1474b8054a1466.jpg

С 9 февраля польские фермеры начали устраивать массовые акции протеста. В течение нескольких недель аграрии блокировали въезд украинских грузовых машин в свою страну.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении запрета в одностороннем порядке. После того, как Киев обратился с жалобой на это в ВТО, Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

польша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, польша, украина