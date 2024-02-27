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Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения
Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения
Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как польские аграрии начали масштабные... 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T13:06+0400
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С 9 февраля польские фермеры начали устраивать массовые акции протеста. В течение нескольких недель аграрии блокировали въезд украинских грузовых машин в свою страну.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.Власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении запрета в одностороннем порядке. После того, как Киев обратился с жалобой на это в ВТО, Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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фото, мультимедиа, фотография, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, польша, украина

Зерновой кризис: конфликт Польши и Украины далек от разрешения

13:06 27.02.2024
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Польско-украинские отношения осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Смотрите в фотоленте Sputnik, как польские аграрии начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной
С 9 февраля польские фермеры начали устраивать массовые акции протеста. В течение нескольких недель аграрии блокировали въезд украинских грузовых машин в свою страну.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия в сентябре приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении запрета в одностороннем порядке. После того, как Киев обратился с жалобой на это в ВТО, Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Грузовой поезд следовал из Украины, восемь вагонов с кукурузой были вскрыты, а их содержимое выброшено на железнодорожные пути в Польше 25 февраля 2024 года.

Грузовой поезд следовал из Украины, восемь вагонов с кукурузой были вскрыты, а их содержимое выброшено на железнодорожные пути в Польше 25 февраля 2024 года. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Грузовой поезд следовал из Украины, восемь вагонов с кукурузой были вскрыты, а их содержимое выброшено на железнодорожные пути в Польше 25 февраля 2024 года.

© AFP 2024 / Sergei Gapon

Баннер с надписью "Стоп бесконтрольным поставкам товаров из Украины" на тракторном прицепе. Польские фермеры заблокировали шоссе, соединяющее Варшаву и Люблин, возле города Рыки во время акции протеста 20 февраля.

Баннер с надписью &quot;Стоп бесконтрольным поставкам товаров из Украины&quot; на тракторном прицепе. Польские фермеры заблокировали шоссе, соединяющее Варшаву и Люблин, возле города Рыки во время акции протеста 20 февраля. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Sergei Gapon

Баннер с надписью "Стоп бесконтрольным поставкам товаров из Украины" на тракторном прицепе. Польские фермеры заблокировали шоссе, соединяющее Варшаву и Люблин, возле города Рыки во время акции протеста 20 февраля.

© AFP 2024 / Yuriy Dyachyshyn

Люди проезжают на мотоцикле мимо разрушенной украинской сельскохозяйственной техники, которую украинские фермеры привезли на украинско-польскую границу.

Люди проезжают на мотоцикле мимо разрушенной украинской сельскохозяйственной техники, которую украинские фермеры привезли на украинско-польскую границу. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Yuriy Dyachyshyn

Люди проезжают на мотоцикле мимо разрушенной украинской сельскохозяйственной техники, которую украинские фермеры привезли на украинско-польскую границу.

© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Высыпанная из поезда украинская кукуруза в польском селе Котомеж.

Высыпанная из поезда украинская кукуруза в польском селе Котомеж. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Высыпанная из поезда украинская кукуруза в польском селе Котомеж.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Колонна польских фермеров на тракторах во время общенациональных протестов против импорта украинских продуктов питания и экологической политики Европейского Союза.

Колонна польских фермеров на тракторах во время общенациональных протестов против импорта украинских продуктов питания и экологической политики Европейского Союза. - Sputnik Грузия
5/8
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Колонна польских фермеров на тракторах во время общенациональных протестов против импорта украинских продуктов питания и экологической политики Европейского Союза.

© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Полицейские, таможенники и железнодорожники стоят рядом с грудами кукурузы, лежащими на земле возле вагонов в деревне Котомеж.

Полицейские, таможенники и железнодорожники стоят рядом с грудами кукурузы, лежащими на земле возле вагонов в деревне Котомеж. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / Mateusz Slodkowski

Полицейские, таможенники и железнодорожники стоят рядом с грудами кукурузы, лежащими на земле возле вагонов в деревне Котомеж.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

Протесты польских фермеров против неконтролируемого ввоза украинской продукции.

Протесты польских фермеров против неконтролируемого ввоза украинской продукции. - Sputnik Грузия
7/8
© AP Photo / Czarek Sokolowski

Протесты польских фермеров против неконтролируемого ввоза украинской продукции.

© AFP 2024 / Yuriy Dyachyshyn

Разрушенная украинская сельскохозяйственная техника на границе с Польшей.

Разрушенная украинская сельскохозяйственная техника на границе с Польшей. - Sputnik Грузия
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© AFP 2024 / Yuriy Dyachyshyn

Разрушенная украинская сельскохозяйственная техника на границе с Польшей.

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