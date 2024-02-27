https://sputnik-georgia.ru/20240227/286599289.html

Макрон все-таки решил повоевать с Россией

Макрон все-таки решил повоевать с Россией

"Поражение России — это необходимое условие для европейской безопасности и стабильности", — было заявлено накануне в Париже французским лидером 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T21:40+0400

2024-02-27T21:40+0400

2024-02-27T21:40+0400

в мире

политика

аналитика

париж

франция

европа

эммануэль макрон

нато

россия

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/09/276569272_0:156:3133:1918_1920x0_80_0_0_9e02369aa33afe162d080eec15ccba36.jpg

Эммануэль Макрон, несомненно, не может не понимать, что его слова, какими бы чеканными и угрожающими ни казались, по сути есть исключительно сотрясение воздуха. Об этом пишет колумнист РИА Новости.В момент, когда эти фразы произносились, соратнику Макрона Олафу Шольцу, соседу по географии и заединщику по стремлению нашу страну "победить", виделись точно не картины европейского триумфа над Россией, а дрожащие от холода, полумертвые от страха когда-то блестящие, с иголочки одетые солдаты и офицеры вермахта. И их европейские союзники. В лохмотьях, босые, с тем выражением на лице, на которое красноармейцы смотрели с брезгливостью.Рассказал о том, как общеевропейский блок будет побеждать нас на поле боя, Макрон в столице Франции, куда съехались сливки нынешней политической русофобии, чья цель, с небольшой вариативностью в нюансах, что в XIX веке, что в ХХ веке и что сегодня, в веке XXI — ограничение политического и экономического влияния России вплоть до ее полной изоляции. И уничтожения.Если по первой позиции — отправке дальнобойных вооружений — консенсус европейский, если доверять словам Макрона, сложился, то что касается направления живой силы туда, где практически неминуем риск попасть под русскую пулю или "птичку", бравые европейцы как-то застеснялись сказать свое твердое да.Не будем задаваться вопросом, как глава страны, ошметки армии которой те самые русские гнали аж до самого Парижа, намерен, что называется, изменить вектор и соотношение военных фиаско и триумфов. Мы также умолчим (скромность — вежливость победителей), кого и как спасали русские солдаты в Первой мировой войне, когда войска кайзера, видимо, в связи с невероятной боеспособностью французской армии, подошли к Парижу настолько, что офицеры ездили на армейские позиции на такси, поскольку траншеи находились практически у городской черты. И лишь русские экспедиционные корпуса под командованием генералов Самсонова и Ренненкампфа, нанеся удары, оттянули ценой огромных человеческих потерь немецкие войска от Парижа. Столица Франции вздохнула с облегчением.И вот, собственно, французский президент, страну которого русские спасли столетие назад, а потом сделали ее, сдавшуюся Гитлеру, оккупированную, сотрудничавшую с нацистами, сдававшую гестапо подпольщиков, коммунистов, еврейских грудных младенцев, с удовольствием прислуживавшую эсэсовцам, державой-победительницей во Второй мировой войне, сегодня открывает рот и говорит, что "залог безопасности Европы — поражение России".Попробуем рассуждать здраво.Нанести поражение ядерной державе, и если Макрон не в курсе, то пусть ему это объяснят, невозможно. Ни с какой точки зрения.Второе. Вот весь этот "дальнобойный арсенал" вместе с F-16, которые когда-то там (к лету в лучшем случае) получат ВСУ, — абсолютно легальная цель для наших ударов. Хоть бомбовых, хоть ракетных, хоть с БПЛА.Третье — громкие обещания о "миллионе снарядов 150 и 155 калибра" так и остались сотрясением воздуха. Европейские вояки чужими руками сумели наскрести треть, и это по самым их оптимистическим подсчетам. А где остальные 70 процентов — вопрос, не имеющий ответа.Четвертое. Европейский ВПК доказал свою абсолютную непригодность ни к чему, кроме как к выставкам-продажам, на которых умело торговал собой за большие миллиарды. Его реальная боевая ценность сгорела в донбасских степях. Сгорела, правда, красиво и ярко. Эстетично подыхнула, расщелканная нашей артой без хвастовства и апломба.Пятое. Все обещанное, вот это все, "дальнобойное", нужно достать со складов (если там остались запасы), расконсервировать и, разработав логистику, доставить куда надо и кому надо.Шестое. Это время. Много времени. Времени, которое перестало работать на коллективных "барбаросс", что, собственно, видно по сводкам с ЛБС в любой, самой лояльной европейским воякам, прессе.И вот тут, даже не залезая ни в какие учебники военного дела, ни в какие методички, ни в какую западную агитацию и пропаганду, можно с абсолютной и стопроцентной уверенностью сообщить и Макрону, и Шольцу, и всем остальным участникам девятой русофобской коалиции, что бег их вояк будет таким быстрым, таким резвым и таким позорным, что наполеоновская Березина покажется триумфом, а удирание из Кабула — детально и предусмотрительно организованной эвакуацией.Так что всем, кто хочет согреться, бегая от русских солдат или испытать крепость мускулов, подтягиваясь по вертолетному трапу, спасая свою шкуру, скажем: мы готовы дать им мастер-класс сражения по-русски. Вне коалиций и блоков, но самостоятельно защищая Родину и народ!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

париж

франция

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, аналитика, париж, франция, европа, эммануэль макрон, нато, россия, обострение ситуации вокруг украины