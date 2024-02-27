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Биткоин продолжает дорожать

Биткоин продолжает дорожать

Биткоин дорожает четвертый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 19%, а с начала года криптовалюта прибавила в стоимости более 40% 27.02.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Стоимость биткоина подскакивает во вторник почти на 11%, впервые с начала декабря превысила 57 тысяч долларов, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин сегодня днем дорожал на 10,55% за сутки - до 56 653 долларов. Ранее показатель превышал отметку в 57 тысяч долларов - впервые с 3 декабря 2021 года. Биткоин дорожает четвертый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 19%. С начала года криптовалюта прибавила в стоимости более 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту. По словам аналитиков, в ближайшее время коррекции стоимости биткоина не стоит ожидать. "Мы не ожидаем серьезного отката в стоимости биткоина, учитывая его прорыв и положительный среднесрочный импульс", - приводит агентство Блумберг мнение основателя Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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