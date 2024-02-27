https://sputnik-georgia.ru/20240227/iz-armenii-v-gruziyu-pytalis-zavezti-pochti-30-mln-rubley-nalichnymi-286594274.html

Из Армении в Грузию пытались завезти почти 30 млн рублей наличными

Из Армении в Грузию пытались завезти почти 30 млн рублей наличными

Пятнадцать миллионов рублей были найдены в машине, а остальная часть – у пассажиров 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T16:34+0400

2024-02-27T16:34+0400

2024-02-27T16:41+0400

новости

грузия

происшествия

армения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24886/48/248864837_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4cef9945e986dbe13e41942073dbe997.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Незаконный ввоз в Грузию почти 30 миллионов рублей наличными из Армении пресекли таможенники на ТПП "Баграташен", сообщили в пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны. Информацию о попытке вывоза денег таможенникам передали пограничники. Материалы дела переданы в Следственный комитет Армении.В Армении физические и юридические лица (кроме банков и кредитных организаций) имеют право вывозить из страны до 5 миллионов драмов наличными без оформления документов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, армения