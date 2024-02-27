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Из Армении в Грузию пытались завезти почти 30 млн рублей наличными
Из Армении в Грузию пытались завезти почти 30 млн рублей наличными
Пятнадцать миллионов рублей были найдены в машине, а остальная часть – у пассажиров 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T16:34+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Незаконный ввоз в Грузию почти 30 миллионов рублей наличными из Армении пресекли таможенники на ТПП "Баграташен", сообщили в пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны. Информацию о попытке вывоза денег таможенникам передали пограничники. Материалы дела переданы в Следственный комитет Армении.В Армении физические и юридические лица (кроме банков и кредитных организаций) имеют право вывозить из страны до 5 миллионов драмов наличными без оформления документов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, армения
Из Армении в Грузию пытались завезти почти 30 млн рублей наличными
16:34 27.02.2024 (обновлено: 16:41 27.02.2024)
Пятнадцать миллионов рублей были найдены в машине, а остальная часть – у пассажиров
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Незаконный ввоз в Грузию почти 30 миллионов рублей наличными из Армении пресекли таможенники на ТПП "Баграташен", сообщили в пресс-службе комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны.
"На таможенном пункте "Баграташен" предотвращена попытка незаконного вывоза 29 миллионов 510 тысяч российских рублей. Часть денег (15 миллионов российских рублей) была обнаружена в легковом автомобиле, подъехавшем к таможенному пункту, а другая часть (14 миллионов 510 тысяч рублей) – у четырех пассажиров машины, граждан Армении и РФ", – говорится в сообщении.
Информацию о попытке вывоза денег таможенникам передали пограничники. Материалы дела переданы в Следственный комитет Армении.
В Армении физические и юридические лица (кроме банков и кредитных организаций) имеют право вывозить из страны до 5 миллионов драмов наличными без оформления документов.