https://sputnik-georgia.ru/20240227/kurs-lari-dollar-286560481.html

Курс лари на вторник – 2,6525 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6525 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T09:20+0400

2024-02-27T09:20+0400

2024-02-27T09:20+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 февраля в размере 2,653 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

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