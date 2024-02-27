https://sputnik-georgia.ru/20240227/magnitnye-buri-v-marte-2024-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-286599124.html

Магнитные бури в марте 2024: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в марте 2024: что делать в неблагоприятные дни?

В марте 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, которые, по предварительным прогнозам, негативно повлияют на многих жителей нашей планеты 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T21:13+0400

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справки

магнитная буря

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Снизить воздействие магнитных возмущений на организм в неблагоприятные дни можно, если заранее знать точный график магнитных бурь в первый месяц весны. Когда ожидать в марте 2024 года магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, чтобы снизить их воздействие, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в марте 2024 Первая магнитная буря ожидается 2-4 марта – слабое геомагнитное возмущение повлияет в основном на людей со слабым здоровьем и людей, зависимых от перемены погоды. Самая сильная магнитная буря в марте 2024 года, по прогнозам, ожидается 9-10 и 17-18 числа. Геомагнитное возмущение в эти дни будет достаточно сильным и повлияет на многих людей, в том числе и на вполне здоровых. Геомагнитное возмущение средней силы, по прогнозу специалистов, ожидается 21-22 и 27-28 марта. Магнитные бури в эти дни негативно повлияют как на метеозависимых, так и на людей с хроническими болезнями. Неблагоприятные дни – что делать? На магнитные бури реагируют большинство жителей нашей планеты, однако для людей, чувствующих любые изменения погоды, геомагнитные возмущения являются серьезной проблемой. Поэтому в неблагоприятные дни специалисты советуют ограничить физические нагрузки и больше времени проводить в закрытых помещениях. Во время магнитных бурь у многих людей возникает недомогание, наблюдаются перепады настроения и проблемы со сном, поэтому в неблагоприятные дни нельзя перегружать организм тяжелой пищей, никотином, кофеином и спиртным. К неблагоприятным дням медики советуют тщательно подготовиться – накануне принять теплую ванну, хорошо выспаться, а с утра разогнать кровь контрастным душем. Улучшить циркуляцию крови в организме и избежать плохого самочувствия в период магнитных бурь также поможет легкая гимнастика или утренняя пробежка. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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