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Мужчину обнаружили мертвым в Рустави – дело расследуется как убийство
Мужчину обнаружили мертвым в Рустави – дело расследуется как убийство
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T18:47+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Мужчину с огнестрельным ранением в горло обнаружили жители улицы Чкондидели в городе Рустави (40 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, на место была вызвана скорая помощь, однако врачи по приезде констатировали смерть. Полиция квалифицировала смерть мужчины до 40 лет как убийство, также расследуется факт незаконного ношения, хранения и приобретения огнестрельного оружия.Как сообщили СМИ, подозреваемый в убийстве уже задержан. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, рустави
происшествия, грузия, новости, рустави
Мужчину обнаружили мертвым в Рустави – дело расследуется как убийство
18:47 27.02.2024 (обновлено: 19:01 27.02.2024)
Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Мужчину с огнестрельным ранением в горло обнаружили жители улицы Чкондидели в городе Рустави (40 км от Тбилиси), сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, на место была вызвана скорая помощь, однако врачи по приезде констатировали смерть.
Полиция квалифицировала смерть мужчины до 40 лет как убийство, также расследуется факт незаконного ношения, хранения и приобретения огнестрельного оружия.
Как сообщили СМИ, подозреваемый в убийстве уже задержан.