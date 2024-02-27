https://sputnik-georgia.ru/20240227/narodnye-primety-na-onisimov-den-2024-chto-nelzya-delat-28-fevralya-286572377.html

Народные приметы на Онисимов день 2024: что нельзя делать 28 февраля?

Народные приметы на Онисимов день 2024: что нельзя делать 28 февраля?

Православная церковь 28 февраля поминает святого Онисима, апостола из числа 70 учеников Спасителя, которого казнили в 109 году 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T14:10+0400

2024-02-27T14:10+0400

2024-02-27T14:21+0400

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В народном календаре 28 февраля называют Онисимов день, или "Онисим Овчарник", с которым связано много примет и запретов.Что нельзя делать на Онисимов день и о народных приметах 28 февраля, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьПо народным приметам нельзя в Онисимов день строить планы на будущее – в жизнь они не воплотятся.Нельзя в Онисимов день давать обещания или верить им – по приметам все обещания, данные 28 февраля, не сбудутся.В Онисимов день нельзя давать в долг – это плохая примета, вместе с деньгами можно потерять близкого человека.По народным приметам нельзя 28 февраля отказывать в помощи и в милостыне, так как можно оказаться на месте просящего.Народные приметыПо народным приметам в сентябре будет точно такая же погода, как и в Онисимов день.Морозы возобновятся, если ночь на 28 февраля будет ясной и звездной, а если с утра в Онисимов день пасмурно и мрачно – это верная примета, что скоро потеплеет.Весна будет ранняя и теплая, если 28 февраля с утра птички поют, а если к вечеру поднялся холодный ветер – это примета, что и лето поздно наступит.По народным приметам ожидается богатый урожай, если на Онисимов день снег активно тает и вокруг много талой воды.Материал подготовлен на основе открытых источников

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