https://sputnik-georgia.ru/20240227/novuyu-pyatizvezdochnuyu-gostinitsu-s-kazino-postroyat-na-prospekte-rustaveli-286597937.html

Новую пятизвездочную гостиницу с казино построят на проспекте Руставели

Новую пятизвездочную гостиницу с казино построят на проспекте Руставели

Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Новый пятизвездочный отель с казино построят в здании бывшего министерства связи на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщила столичная мэрия. Недвижимость займет земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. По информации медиаплатформы BMG, недвижимость принадлежит ООО "Марили 2020", учредителем и 100% владельцем которого является партнер-учредитель грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. В настоящее время головной офис этой же авиакомпании располагается в существующем здании. По данным Тбилисской архитектурной службы, предварительное согласование проекта уже проведено, получено соответствующее одобрение. Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели. Всего в нем будет 10 этажей, 3 из которых – подземные. Площадь составит 16,2 тыс. кв. м. В центре нового здания расположится круглый двор. Помимо казино, в новом комплексе будут обустроены и коммерческие помещения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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