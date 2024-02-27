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Новую пятизвездочную гостиницу с казино построят на проспекте Руставели
Новую пятизвездочную гостиницу с казино построят на проспекте Руставели
Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели 27.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Новый пятизвездочный отель с казино построят в здании бывшего министерства связи на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщила столичная мэрия. Недвижимость займет земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. По информации медиаплатформы BMG, недвижимость принадлежит ООО "Марили 2020", учредителем и 100% владельцем которого является партнер-учредитель грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. В настоящее время головной офис этой же авиакомпании располагается в существующем здании. По данным Тбилисской архитектурной службы, предварительное согласование проекта уже проведено, получено соответствующее одобрение. Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели. Всего в нем будет 10 этажей, 3 из которых – подземные. Площадь составит 16,2 тыс. кв. м. В центре нового здания расположится круглый двор. Помимо казино, в новом комплексе будут обустроены и коммерческие помещения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мэрия тбилиси, гостиница
Новую пятизвездочную гостиницу с казино построят на проспекте Руставели
19:27 27.02.2024 (обновлено: 19:44 27.02.2024)
Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Новый пятизвездочный отель с казино построят в здании бывшего министерства связи на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщила столичная мэрия.
Недвижимость займет земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. По информации медиаплатформы BMG, недвижимость принадлежит ООО "Марили 2020", учредителем и 100% владельцем которого является партнер-учредитель грузинского национального авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. В настоящее время головной офис этой же авиакомпании располагается в существующем здании.
По данным Тбилисской архитектурной службы, предварительное согласование проекта уже проведено, получено соответствующее одобрение.
Здание сохранит свой исторический облик со стороны проспекта Руставели. Всего в нем будет 10 этажей, 3 из которых – подземные. Площадь составит 16,2 тыс. кв. м.
В центре нового здания расположится круглый двор. Помимо казино, в новом комплексе будут обустроены и коммерческие помещения.