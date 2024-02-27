https://sputnik-georgia.ru/20240227/rossii-planiruet-vvesti-zapret-na-eksport-benzina-286566412.html
Россия планирует ввести запрет на экспорт бензина
Россия планирует ввести запрет на экспорт бензина
Запрет планируется ввести на полгода 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T11:10+0400
2024-02-27T11:10+0400
2024-02-27T11:33+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правительство России с 1 марта планирует на полгода запретить экспорта бензина, подтвердил журналистам представитель вице-премьера РФ Александра Новака.Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.В статье РБК было отмечено , что автором предложения о запрете выступил Новак. Он предупредил о скором наступлении сезона повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.Примечательно, что в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива в Грузию был импортирован из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, экономика, александр новак, михаил мишустин
россия, новости, экономика, александр новак, михаил мишустин
Россия планирует ввести запрет на экспорт бензина
11:10 27.02.2024 (обновлено: 11:33 27.02.2024)
Запрет планируется ввести на полгода
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik.
Правительство России с 1 марта планирует на полгода запретить экспорта бензина, подтвердил журналистам
представитель вице-премьера РФ Александра Новака.
Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%.
На вопрос, действительно ли это так, представитель Новака ответил: "Так".
В статье РБК было отмечено , что автором предложения о запрете выступил Новак. Он предупредил о скором наступлении сезона повышенного спроса на топливо и порекомендовал принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Примечательно, что в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива в Грузию был импортирован из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта.