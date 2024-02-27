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Участники Среднего коридора работают над ростом пропускной способности – Гурамишвили
Участники Среднего коридора работают над ростом пропускной способности – Гурамишвили
В мероприятии Всемирного банка, посвященного Среднему коридору, в Тбилиси участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении 27.02.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на мероприятии, посвященном презентации отчета Всемирного банка.В Грузии проходит региональная презентация отчета Всемирного банка "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". В мероприятии участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также партнеры по развитию, представители частного и гражданского сектора.По его словам, дополнительно обсуждаются необходимые меры для дальнейшей популяризации, пропускной способности и гибкости "Среднего коридора".Средний коридорСредний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров.По мнению правительства Грузии, предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз и увеличение транзитных возможностей страны сделали активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах еще более актуальной. Одним из таких направлений является Средний коридор и проекты прокладки электрокабеля и интернет-кабеля через Черное мореПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, европа, всемирный банк
экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, европа, всемирный банк
Участники Среднего коридора работают над ростом пропускной способности – Гурамишвили
13:23 27.02.2024 (обновлено: 13:38 27.02.2024)
В мероприятии Всемирного банка, посвященного Среднему коридору, в Тбилиси участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Страны-участницы Среднего коридора активно работают над совершенствованием компонентов, важных для пропуска возросшего грузопотока, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на мероприятии, посвященном презентации отчета Всемирного банка.
В Грузии проходит региональная презентация отчета Всемирного банка "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году". В мероприятии участвуют члены правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также партнеры по развитию, представители частного и гражданского сектора.
"Роль Среднего коридора значительно возросла, и мы, участвующие в нем страны-участницы, активно работаем над интенсификацией в плане привлечения грузов и над совершенствованием тех составляющих коридора, которые важны и необходимы для пропуска возросшего объема грузов", – сказал Гурамишвили.
По его словам, дополнительно обсуждаются необходимые меры для дальнейшей популяризации, пропускной способности и гибкости "Среднего коридора".
Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Развитие транзитной роли Грузии приобрело актуальность на фоне конфликта на Украине, когда на мировом рынке возникла необходимость альтернативных безопасных торговых и энергетических коридоров.
По мнению правительства Грузии, предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз и увеличение транзитных возможностей страны сделали активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах еще более актуальной. Одним из таких направлений является Средний коридор и проекты прокладки электрокабеля и интернет-кабеля через Черное море