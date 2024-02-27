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Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото
Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото
Снос здания Республиканской больницы в Тбилиси отложен. Протестующие медики добились своего. Подробнее – в фотоленте 27.02.2024, Sputnik Грузия
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Власти Тбилиси планировали отдать старое здание Республиканской больницы под снос, но персонал клиники выступил против.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, больница, медицина, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, больница, медицина, акции протеста, фото

Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото

17:32 27.02.2024 (обновлено: 17:35 27.02.2024)
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Снос здания Республиканской больницы в Тбилиси отложен. Протестующие медики добились своего. Подробнее – в фотоленте
Власти Тбилиси планировали отдать старое здание Республиканской больницы под снос, но персонал клиники выступил против.
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующему медперсоналу удалось отстоять здание Республиканской больницы.

Протестующему медперсоналу удалось отстоять здание Республиканской больницы. - Sputnik Грузия
1/7
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующему медперсоналу удалось отстоять здание Республиканской больницы.

© photo: Sputnik / Stringer

Ранее власти Грузии собирались снести этот объект и построить на его месте современную клинику.

Ранее власти Грузии собирались снести этот объект и построить на его месте современную клинику. - Sputnik Грузия
2/7
© photo: Sputnik / Stringer

Ранее власти Грузии собирались снести этот объект и построить на его месте современную клинику.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако врачи и персонал клиники выступили категорически против из опасений потерять стабильное и престижное место работы.

Однако врачи и персонал клиники выступили категорически против из опасений потерять стабильное и престижное место работы. - Sputnik Грузия
3/7
© photo: Sputnik / Stringer

Однако врачи и персонал клиники выступили категорически против из опасений потерять стабильное и престижное место работы.

© photo: Sputnik / Stringer

Снос здания Республиканской больницы планировался из-за того, что оно пришло в негодность.

Снос здания Республиканской больницы планировался из-за того, что оно пришло в негодность. - Sputnik Грузия
4/7
© photo: Sputnik / Stringer

Снос здания Республиканской больницы планировался из-за того, что оно пришло в негодность.

© photo: Sputnik / Stringer

С верхних этажей больницы вниз обрушивались стекла, в некоторых помещениях уже нельзя было находиться.

С верхних этажей больницы вниз обрушивались стекла, в некоторых помещениях уже нельзя было находиться. - Sputnik Грузия
5/7
© photo: Sputnik / Stringer

С верхних этажей больницы вниз обрушивались стекла, в некоторых помещениях уже нельзя было находиться.

© photo: Sputnik / Stringer

Власти решили, что постройка нового здания больницы обойдется дешевле, чем ремонт старого. Персонал планировалось перераспределить по другим клиникам.

Власти решили, что постройка нового здания больницы обойдется дешевле, чем ремонт старого. Персонал планировалось перераспределить по другим клиникам. - Sputnik Грузия
6/7
© photo: Sputnik / Stringer

Власти решили, что постройка нового здания больницы обойдется дешевле, чем ремонт старого. Персонал планировалось перераспределить по другим клиникам.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако теперь принято решение, что пока рядом должны будут возвести новое здание клиники, перевести туда персонал, а уже потом снести старое здание.

Однако теперь принято решение, что пока рядом должны будут возвести новое здание клиники, перевести туда персонал, а уже потом снести старое здание. - Sputnik Грузия
7/7
© photo: Sputnik / Stringer

Однако теперь принято решение, что пока рядом должны будут возвести новое здание клиники, перевести туда персонал, а уже потом снести старое здание.

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