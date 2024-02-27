https://sputnik-georgia.ru/20240227/vrachi-otstoyali-zdanie-respublikanskoy-bolnitsy---foto-286594659.html

Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото

Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото

Снос здания Республиканской больницы в Тбилиси отложен. Протестующие медики добились своего. Подробнее – в фотоленте 27.02.2024, Sputnik Грузия

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Власти Тбилиси планировали отдать старое здание Республиканской больницы под снос, но персонал клиники выступил против.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, больница, медицина, акции протеста, фото