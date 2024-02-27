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Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото
Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото
Снос здания Республиканской больницы в Тбилиси отложен. Протестующие медики добились своего. Подробнее – в фотоленте 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T17:32+0400
2024-02-27T17:32+0400
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Власти Тбилиси планировали отдать старое здание Республиканской больницы под снос, но персонал клиники выступил против.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, больница, медицина, акции протеста, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, больница, медицина, акции протеста, фото
Врачи отстояли здание Республиканской больницы в Тбилиси – фото
17:32 27.02.2024 (обновлено: 17:35 27.02.2024)
Снос здания Республиканской больницы в Тбилиси отложен. Протестующие медики добились своего. Подробнее – в фотоленте
Власти Тбилиси планировали отдать старое здание Республиканской больницы под снос, но персонал клиники выступил против.
© photo: Sputnik / Stringer
Протестующему медперсоналу удалось отстоять здание Республиканской больницы.
Протестующему медперсоналу удалось отстоять здание Республиканской больницы.
© photo: Sputnik / Stringer
Ранее власти Грузии собирались снести этот объект и построить на его месте современную клинику.
Ранее власти Грузии собирались снести этот объект и построить на его месте современную клинику.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако врачи и персонал клиники выступили категорически против из опасений потерять стабильное и престижное место работы.
Однако врачи и персонал клиники выступили категорически против из опасений потерять стабильное и престижное место работы.
© photo: Sputnik / Stringer
Снос здания Республиканской больницы планировался из-за того, что оно пришло в негодность.
Снос здания Республиканской больницы планировался из-за того, что оно пришло в негодность.
© photo: Sputnik / Stringer
С верхних этажей больницы вниз обрушивались стекла, в некоторых помещениях уже нельзя было находиться.
С верхних этажей больницы вниз обрушивались стекла, в некоторых помещениях уже нельзя было находиться.
© photo: Sputnik / Stringer
Власти решили, что постройка нового здания больницы обойдется дешевле, чем ремонт старого. Персонал планировалось перераспределить по другим клиникам.
Власти решили, что постройка нового здания больницы обойдется дешевле, чем ремонт старого. Персонал планировалось перераспределить по другим клиникам.
© photo: Sputnik / Stringer
Однако теперь принято решение, что пока рядом должны будут возвести новое здание клиники, перевести туда персонал, а уже потом снести старое здание.
Однако теперь принято решение, что пока рядом должны будут возвести новое здание клиники, перевести туда персонал, а уже потом снести старое здание.