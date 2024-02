https://sputnik-georgia.ru/20240228/286612407.html

Крушение планов НАТО: танки "Абрамс" горят в Донбассе. Что дальше?

Цена стратегии Drang nach Osten для агрессоров оказалась высока: поражение дронами ВС РФ "чертовски хорошей бронетехники" - ощутимый удар по репутации ВПК США 28.02.2024, Sputnik Грузия

Горящие на российской земле американские танки ВСУ – видимый результат технологического отставания США и крушения планов НАТО. Весы истории колеблются между унизительным поражением Запада в прокси-войне с Россией на украинском ТВД и расширением конфликта за пределы зоны СВО. Вооруженные силы РФ принуждают США и НАТО сделать сложный выбор между разорительным позором и термоядерным самоуничтожением. Сразу после развертывания взвода американских "Абрамсов" в Донбассе за ними началась российская неспортивная охота, которая 26 февраля принесла результат. Первый из танков M1A1 Abrams украинской армии уничтожен российскими войсками близ села Бердычи. Кадры объективного контроля обошли практически все мировые СМИ, кроме патриотичного телеканала CNN. Американский танк был обнаружен разведывательным беспилотником и оперативно поражен ударным дроном. Счет открыли бойцы 15-й гвардейской мотострелковой бригады из состава 2-й общевойсковой армии ЦВО. В этот же день тульские десантники барражирующим "Ланцетом" впервые уничтожили шведскую САУ Archer – "самое современное, скорострельное и точное орудие НАТО", а также очередную французскую САУ Caesar.Представитель Американской армии в Европе Мартин О'Доннелл минувшей осенью утверждал: "Abrams – чертовски хорошая бронетехника". Горящие под Работино в июне немецкие танки обещали Вашингтону лишь дополнительную прибыль. Разумеется, в Пентагоне заметили более 80 уничтоженных на запорожском направлении американских БМП Bradley, поэтому партию "Абрамсов" для ВСУ дооснастили активной динамической защитой. Не помогло – сгоревший американский танк продержался на передовой в Донбассе около трех часов и успел сделать три выстрела. Отсутствие продвинутой урановой брони и "антидронового козырька" – слабое оправдание очередного провала натовской боевой техники. Рассеялась еще одна надежда киевского режима на чудо.Немыслимое-2024Не все союзники США способны поверить в поражение "эталонного" и дорогостоящего M1A1 Abrams российским бюджетным дроном-камикадзе. Так, польские эксперты признают лишь "перфорацию брони" изолированного отсека боеприпасов в кормовой части башни и проповедуют: "Танки семейства M1 Abrams предлагают непревзойденный уровень защиты и живучести экипажей, покупка этих машин для польской армии должна рассматриваться как выстрел в яблочко". Украинскому экипажу сгоревшего "Абрамса" от этого не легче.Издание The Drive признало: "Потеря танка М1 будет значительной по практическим и пропагандистским причинам, особенно если он попадет в руки России". Болезненная для "гегемона" тема. Вчера опубликована информация о "кочующих" по России военных трофеях – американских БМП M2A2-ODS-SA Bradley. Вполне вероятно скорое пополнение российской экспозиции каким-то количеством M1 Abrams (из 31 поставленных ВСУ). Впрочем, это не главная проблема США и НАТО.ВС России ежесуточно наносят массированные ракетные удары по объектам ВСУ – на всю глубину оперативного тыла, с "приоритетом" Харьковской, Полтавской и Одесской областей.На подготовку мобилизованных необходимо время (месяцы), которых нет. Командование ВСУ бригадного уровня открыто заявляет, что в обозримой перспективе некем и нечем будет оборонять крупные города, включая Харьков и Киев.По мнению аналитиков британского телеканала Sky News, превосходство российской артиллерии над украинской по снарядам составляет шесть к одному, а на некоторых участках – десять к одному. Sky News прогнозирует: киевский режим в 2024 году "потеряет оставшуюся часть Донбасса, а также некоторые территории на юге". Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) 25 февраля подтвердил, что Вооруженным силам РФ принадлежит стратегическая инициатива на всем украинском ТВД, а Российская армия "может наступать где и когда захочет".Британская газета The Time заметила: "Оптимизм в отношении Украины угасает во всем "цивилизованном мире". Американская The New York Times констатировала: "Тяжелые уроки требуют трудного выбора спустя два года после начала войны на Украине. Западные санкции не сработали. Оружие у союзников на исходе".Действительно, консолидированный ВПК США и НАТО не способен произвести миллион снарядов в год. Российский ОПК в 2023 году изготовил (по данным ГУР ВСУ) два миллиона артиллерийских снарядов и в 2024 году выйдет на уровень 2,7 миллиона снарядов. Запад опасно заигрался в прокси-войну на Украине, однако запасного "плана Б" у НАТО нет.Созданная на днях девятая (ракетная) коалиция поставщиков вооружения киевскому режиму, как и восемь других, ситуацию в зоне СВО принципиально не изменит. На случай ускоренного разгрома украинской армии отдельные западные страны рассматривают варианты отправки "экспедиционного корпуса" из состава национальных армий – на основе двусторонних договоренностей с Киевом, однако консенсус труднодостижим и крайне опасен для всех стран НАТО – ядерное оружие РФ никто не отменял.Представители администрации Байдена настаивают на том, что президент РФ Владимир Путин уже потерпел "стратегическое поражение". На недавней Мюнхенской конференции по безопасности американский сенатор Джеймс Вэнс высказался более трезво: даже "если дополнительная помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов будет предоставлена, я должен быть с вами честен, это не изменит фундаментально реальность на поле боя", поскольку "количество боеприпасов, которые мы можем отправить в Украину прямо сейчас, очень ограничено".Вэнс подчеркнул, что эти ограниченные ресурсы следует сохранить для конкуренции с Китаем и для защиты Тайваня: "Во всем мире много плохих парней… И меня гораздо больше интересуют сейчас некоторые проблемы Восточной Азии, чем Европы". Оценку Вэнса европейские союзники встретили каменным молчанием. Однако худшее впереди.Канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.

