https://sputnik-georgia.ru/20240228/286614370.html

Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 миллионов

Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 миллионов

Были легализованы почти $3 млн, полученные за продажу наркотиков различного вида через соцсеть Telegram 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Власти Грузии передали Армении мужчину, объявленного в розыск по обвинению в легализации доходов, полученных за продажу наркотиков, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.Согласно материалам дела, обвиняемый легализовал 1,156 млрд драмов ($2,85 млн). Деньги были получены за продажу наркотиков (кокаин, метамфетамин, ЛСД, марихуана и MDMA) через действующую с 2019 года площадку в Telegram. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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