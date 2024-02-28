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Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 миллионов
Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 миллионов
Были легализованы почти $3 млн, полученные за продажу наркотиков различного вида через соцсеть Telegram 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T10:33+0400
2024-02-28T10:33+0400
2024-02-28T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Власти Грузии передали Армении мужчину, объявленного в розыск по обвинению в легализации доходов, полученных за продажу наркотиков, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МВД.Согласно материалам дела, обвиняемый легализовал 1,156 млрд драмов ($2,85 млн). Деньги были получены за продажу наркотиков (кокаин, метамфетамин, ЛСД, марихуана и MDMA) через действующую с 2019 года площадку в Telegram. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, ереван
Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 миллионов
10:33 28.02.2024 (обновлено: 11:15 28.02.2024)
Были легализованы почти $3 млн, полученные за продажу наркотиков различного вида через соцсеть Telegram
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik.
Власти Грузии передали Армении мужчину, объявленного в розыск по обвинению в легализации доходов, полученных за продажу наркотиков, сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно материалам дела, обвиняемый легализовал 1,156 млрд драмов ($2,85 млн). Деньги были получены за продажу наркотиков (кокаин, метамфетамин, ЛСД, марихуана и MDMA) через действующую с 2019 года площадку в Telegram.