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"Деньги – мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?

"Деньги – мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?

Sputnik Грузия

К сентябрю 2023 года США потратили на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более $110 млрд 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T20:19+0400

2024-02-28T20:19+0400

2024-02-28T20:19+0400

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Существование ВСУ и украинской государственности базируется исключительно на американской поддержке – военной и финансовой. "Суверенная украинская демократия" исторически и экономически несостоятельна, это подтверждается всей историей оружейных поставок и финансовых подачек США киевскому режиму в период российской СВО.Президент США Джо Байден 27 февраля на встрече с лидерами конгресса заявил, что отсутствие нового пакета американской помощи для Украины смертоносно. Фактически это признание: без американских денег и оружия украинская армия и нацистское государство нежизнеспособны. Для чего США поддерживать заведомо безнадежную структуру, вызывающую ассоциации с Афганистаном августа 2021 года? Интересы Вашингтона разрушительны для многополярного мира, который не намерен жить по неписанным и унизительным "правилам" Белого дома. Россия на украинском ТВД третий год отстаивает безопасность – национальную, а также равную и неделимую международную.По выверенным данным Минобороны РФ, с начала СВО до 27 февраля уничтожены: 842 самолета и вертолета, 13523 БПЛА, 474 ЗРК, 15252 танка и других боевых бронемашин, 1 226 РСЗО и 8 176 артиллерийских орудий – боевой состав нескольких армий Украины образца 24 февраля 2022 года. Кто собрал на всех континентах, и оплатил этот "железный поток" ВСУ? Прежде всего, злонамеренные американцы. Иначе нельзя назвать людей, которые за два года "помогли" отправиться на тот свет уже 445 тысячам украинских военнослужащих. Заметим, в ВСУ продолжают терять более 800 человек в сутки – заботами США и НАТО.Сложившуюся катастрофическую ситуацию на Украине организовала и оплатила Америка – главный "бенефициар" войны в Европе. По подсчетам Кильского института, Соединенные Штаты с 2022 года "пожертвовали" киевскому режиму $46,33 млрд. Вторым по величине "донором" оказалась Германия, которая выделила ВСУ более $19 млрд – половину всей суммы помощи ЕС. Для сравнения: военная поддержка Польши составила $3 млрд, Италии – $730 млн, Франции – $700 млн, Испании – $360 млн. При этом "ведущие экономики Европы" – Франция, Италия, Испания – внесли меньший вклад, нежели "балтийские тигры" Эстония ($980 млн), Литва ($893 млн) и Латвия ($44 млн). На этом фоне решительное заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину предстает в совершенно ином свете. Национальный символ Франции – петух, который поет задолго до рассвета, но солнце всходит не от этого. Союзники поспешили отречься от опасной диспозиции Макрона, тем более что в Европе "заказывают музыку" деньги Вашингтона.Эффект бумерангаПо информации Белого дома, к сентябрю 2023 года США потратили на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более $110 млрд. То есть, каждый убитый солдат ВСУ обошелся американскому бюджету в $247 тыс. Гораздо дешевле было бы сделать этих людей счастливыми при жизни, однако "величие" США и Запада в целом изначально строилось на костях индейцев и других аборигенов.Журнал The American Conservative 27 февраля констатировал очевидное: "Украинские вооруженные силы не смогли бы противостоять русским в течение последних двух лет без огромных объемов военной помощи, отправленной Соединенными Штатами". Причем каждый доллар, переданный Украине, был в форме гранта – без возврата. Страны ЕС передали Киеву в виде грантов лишь около $18 млрд, и согласованная на четыре года вперед европейская помощь в сумме $54,5 млрд (€50 млрд) – это преимущественно кредитные. В Вашингтоне сложилось мнение, что европейцы на украинском ТВД явно недорабатывают. И вообще "Россия… представляет гораздо меньшую угрозу интересам национальной безопасности США, чем Китай". Неслучайно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции прогнозировал мрачное будущее Европы, завершение эпохи доминирования Запада.Возвращение в реальность: за два года прокси-войны США и страны НАТО сожгли оружейные арсеналы, на производство которых были потрачены десятилетия. Поддержание высокой степени интенсивности конфликта требует от ВПК альянса невозможного. Американцы честно предупреждают вассалов о надвигающейся катастрофе на украинском ТВД из-за объективной нехватки вооружений (российский ОПК ушел вперед с большим отрывом).Российские войска активно "выносят" укрепрайоны и прочие оборонительные позиции ВСУ по всему фронту, это может привести к его обрушению. Дальнейшая судьба "деревянных солдат Урфина Джюса" из ВСУ никого не волнует, вся "незалежная" – расходный материал. Ранее США и альянс в том же качестве использовали (разрушали) Ирак, Сирию, Афганистан, Югославию.Между тем, МИД России считает признание ВСУ, ГУР и СБУ террористическими организациями лишь вопросом времени. Странам Запада придется ответить за пособничество террористам, и соучастие в преступлениях на территории РФ – без срока давности. Россия располагает всеми необходимыми инструментами и опциями.Возмездие уже стучится в двери. Так, 18 февраля во Львове загорелся и взорвался военный завод по производству беспилотников, охрану убрали холодным оружием. В Испании 13 февраля ликвидировали предателя Кузьминова. Бумеранг возвращается, и это лишь начало списка. Безусловно, Соединенные Штаты аналогичными методами отреагировали бы на российские поставки оружия и боеприпасов террористическим организациям на территории Мексики и Канады.Российским войскам в зоне СВО предстоит еще много боевой работы. Страны Запада обречены на неизбежное (добровольно-принудительное) возвращение в реальность многополярного мира равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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