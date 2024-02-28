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Каладзе напомнил компаниям о правилах передвижения большегрузов в Тбилиси

Каладзе напомнил компаниям о правилах передвижения большегрузов в Тбилиси

Sputnik Грузия

Движение большегрузов в Тбилиси ограничено только в час пик – утром и вечером в конкретных районах города 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T19:09+0400

2024-02-28T19:09+0400

2024-02-28T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал бизнесменов следовать закону об ограничении проезда большегрузов, чтобы избежать штрафов. Об этом градоначальник заявил на заседании столичного правительства в среду.Движение крупногабаритного транспорта в черте Тбилиси на дорогах общего пользования запрещено с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00. Нарушение времени и/или места проезда, определенных мэрией Тбилиси, карается штрафом в размере 1 тысячи лари. Повторное нарушение этой нормы наказывается штрафом в размере 3 тысяч лари.По словам Каладзе, информация об ограничении передвижения большегрузов постоянно распространялась, однако, несмотря на это, отдельные компании, имеющие дело с дистрибьюцией, не подготовились к этому новшеству. Он подчеркнул, что движение большегрузов ограничено только в час пик – утром и вечером в конкретных районах города. И это было необходимо для того, чтобы хоть как-то уменьшить пробки в столице."Никто не радуется штрафам, но это решение принято для того, чтобы сделать передвижение граждан более легким", – пояснил Каладзе. Кого не касаются ограничения?В Тбилиси не штрафуют грузовики госведомств, которые передвигаются по службе, грузовики со спецсигналами, маршрутные такси, а также микроавтобусы, перевозящие школьников, детей и студентов. Ограничение для передвижение транспортных средств категории M3, N2 и N3 не действует в субботу и воскресенье, праздничные дни, предусмотренные Трудовым кодексом, а также в августе. Штрафы не касаются также тех, кто получит разрешение от мэрии Тбилиси. Кроме того, мэрия будет в праве определить, дистрибуция каких товаров не коснется общих правил. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 февраля – 2,6562 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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