https://sputnik-georgia.ru/20240228/kaladze-rasskazal-kogda-v-tbilisi-nachnut-kursirovat-18-metrovye-avtobusy--286625351.html

Каладзе рассказал, когда в Тбилиси начнут курсировать 18-метровые автобусы

Каладзе рассказал, когда в Тбилиси начнут курсировать 18-метровые автобусы

Sputnik Грузия

На первом этапе автобусы будут курсировать по четырем маршрутам столицы 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T18:21+0400

2024-02-28T18:21+0400

2024-02-28T18:21+0400

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тбилиси

каха каладзе

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Новые 18-метровые автобусы поэтапно начнут курсировать по разным маршрутам Тбилиси со 2 марта, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. С 2024 года в Тбилиси поэтапно в эксплуатацию входят 160 новых 18-метровых автобусов, которые работают на природном газе. Новые автобусы рассчитаны на 162 пассажира, всего будет 42 сидячих места. Транспорт полностью адаптирован для лиц с ОВЗ: в салоне автобуса есть специальные пространства для колясок и пандус. По словам Каладзе, на первом этапе автобусы будут курсировать по четырем маршрутам, где самый высокий показатель пассажиропотока. Это автобусы №301, 302, 308 и 314, у которых ежедневно фиксируется до 55 тысяч поездок.Он также сообщил, что по приказу правительства Грузии Агентству госзакупок поручили объявить тендер на закупку еще 40 18-метровых автобусов. Мэр пояснил, изначально планировалось закупить 200 таких автобусов, однако из-за отсутствия финансовых возможностей, удалось закупить только 160. "За эту поддержку, в первую очередь, хочу поблагодарить правительство Грузии и премьер-министра Ираклий Кобахидзе", – отметил Каладзе. Каладзе подчеркнул, что автобусы, работающие на природном газе (CNG), полностью должны быть адаптированы для лиц с ОВЗ. В автобусах должна быть система охлаждения, отопления и вентиляции, которая рассчитана на климатические условия Тбилиси. Автобусы должны быть оснащены звуковой информационной системой, системой внутреннего и внешнего антивандального видеомониторинга, точками для зарядки телефона и другими современными системами. Мэрия Тбилиси с 2017 года осуществляет транспортную реформу, главная цель которой – сделать общественный транспорт более комфортным, бесперебойным и доступным, а также разгрузить город от пробок. Одной из важных частей данной реформы является прокладка автобусных полос для беспроблемного передвижения транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий кобахидзе