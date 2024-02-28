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Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине

Власти Китая выступают за снижение напряженности 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T11:04+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявила, что Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению огня.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Она также отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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