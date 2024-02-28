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Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
Власти Китая выступают за снижение напряженности 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T11:04+0400
2024-02-28T11:04+0400
2024-02-28T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявила, что Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению огня.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Она также отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, украина, франция, китай, эммануэль макрон
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
11:04 28.02.2024 (обновлено: 11:49 28.02.2024)
Власти Китая выступают за снижение напряженности
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине, заявила, что Китай призывает все стороны создать условия для снижения напряженности и содействовать прекращению огня.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" – поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
"Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействия прекращению огня и боевых действий", – сказала Мао Нин на брифинге в среду.
Она также отметила, что Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса.
Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.