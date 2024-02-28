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Мэрия Тбилиси объявила конкурс на создание нового герба и флага столицы
Мэрия Тбилиси объявила конкурс на создание нового герба и флага столицы
Sputnik Грузия
Победитель конкурса будет награжден денежной суммой в размере 10 тысяч лари 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T19:58+0400
2024-02-28T19:58+0400
2024-02-28T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Открытый конкурс для выбора нового герба и флага Тбилиси начнется с 1 марта и продлится по 30 апреля включительно, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.Каладзе отметил, что герб и флаг города должны соответствовать требованиям закона "О государственных символах Грузии". С этой целью создана комиссия, состоящая из историков, геральдистов, художников и других специалистов. Победитель конкурса будет награжден денежной суммой в размере 10 тысяч лари (порядка 3,7 тысячи долларов). Ознакомиться с детальной информацией конкурса можно на официальном сайте мэрии Тбилиси: www.tbilisi.gov.ge. У конкурсантов будет возможность использовать старые и дорогие для жителей Тбилиси символы, чтобы город еще долго помнил изображение герба, созданного Эмиром Бурджанадзе. Грузинский художник-монументалист Эмир Бурджанадзе начал работу над символикой Тбилиси в 1970 году, в том числе над вариантами тбилисского герба и флага. На гербе изображен традиционный грузинский щит, где надпись сделана шрифтом мхедрули "Тбилиси". На нем изображены сокол и фазан, что символизирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Мэрия Тбилиси объявила конкурс на создание нового герба и флага столицы
Победитель конкурса будет награжден денежной суммой в размере 10 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Открытый конкурс для выбора нового герба и флага Тбилиси начнется с 1 марта и продлится по 30 апреля включительно, заявил мэр города Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду.
Каладзе отметил, что герб и флаг города должны соответствовать требованиям закона "О государственных символах Грузии". С этой целью создана комиссия, состоящая из историков, геральдистов, художников и других специалистов.
"Мы надеемся, что совсем скоро у Тбилиси будут символы, соответствующие правилам геральдики", – заявил Каладзе.
Победитель конкурса будет награжден денежной суммой в размере 10 тысяч лари (порядка 3,7 тысячи долларов).
Ознакомиться с детальной информацией конкурса можно на официальном сайте мэрии Тбилиси: www.tbilisi.gov.ge.
У конкурсантов будет возможность использовать старые и дорогие для жителей Тбилиси символы, чтобы город еще долго помнил изображение герба, созданного Эмиром Бурджанадзе.
Грузинский художник-монументалист Эмир Бурджанадзе начал работу над символикой Тбилиси в 1970 году, в том числе над вариантами тбилисского герба и флага. На гербе изображен традиционный грузинский щит, где надпись сделана шрифтом мхедрули "Тбилиси". На нем изображены сокол и фазан, что символизирует легенду о происхождении Тбилиси. Вдоль верхнего края расположены семь маленьких семиконечных звезд, выстроенных в полумесяц.