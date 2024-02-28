https://sputnik-georgia.ru/20240228/narodnye-primety-na-kasyanov-den-2024-chto-nelzya-delat-29-fevralya-286619165.html

Народные приметы на Касьянов день 2024: что нельзя делать 29 февраля?

Народные приметы на Касьянов день 2024: что нельзя делать 29 февраля?

По народному календарю 29 февраля отмечают Касьянов день – в народе праздник, с которым связаны многочисленные приметы и запреты, называют также "Ярилины дни". 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T12:02+0400

2024-02-28T12:02+0400

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справки

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Что нельзя делать на Касьянов день - о народных приметах 29 февраля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, нельзя в Касьянов день вставать рано и много работать – можно попасть в беду. Нельзя 29 февраля общаться с незнакомыми людьми и впускать их в дом – по приметам, они могут принести болезни. В Касьянов день нельзя выходить из дома без особой на то необходимости – по приметам, вероятны несчастные случаи. По народным приметам, нельзя 29 февраля рассказывать о своих чувствах и делиться своими мыслями – неудачи могут сопутствовать весь год. Народные приметы По народным приметам, сон, который присниться в Касьянов день является вещим. Ожидается оттепель, если в Касьянов день лес шумит, а если он трещит 29 февраля – это верная примета, что похолодает. Урожай будет богатый, если в Касьянов день туман и идет снег, а если 29 февраля выдалась солнечная погода, без осадков – это примета, что урожай зерновых будет скудным. По народным приметам, дитя, родившееся в Касьянов день, будет умным и талантливым. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки