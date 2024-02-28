https://sputnik-georgia.ru/20240228/oppozitsiya-predlagaet-masshtabnuyu-amnistiyu-v-gruzii--shansy-saakashvili-286627900.html

Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили

Оппозиция предлагает масштабную амнистию в Грузии – шансы Саакашвили

Sputnik Грузия

В тюрьмах Грузии, по последним данным, 9,9 тысячи заключенных 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T20:50+0400

2024-02-28T20:50+0400

2024-02-28T20:50+0400

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амнистия

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ТБИЛИСИ, 28 фев – Sputnik. Власти Грузии заинтересованы в сокращении количества заключенных в тюрьмах страны, но экс-президент Михаил Саакашвили не выйдет на свободу раньше срока, сказал председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя инициативу оппозиционной партии "Гирчи" о масштабной амнистии. Бюро парламента уже зарегистрировало проект закона "Об амнистии", согласно которому должны быть освобождены осужденные за наркопреступления, за исключением реализаторов в особо крупном размере. Предлагается также вдвое сократить сроки осужденных за должностные преступления. Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года на основании приговоров по нескольким уголовным делам за должностные преступления. Он получил 6 лет лишения свободы. По словам Папуашвили, в вопросе сокращения количества заключенных власти будут руководствоваться государственными интересами. "Наша цель, чтобы как можно меньшему количеству людей приходилось находиться в изоляции пенитенциарного учреждения. Что касается того, какие механизмы существуют для снижения количества, то здесь важен государственный подход к этому вопросу, а также позиция Минюста, позиция правительства", – сказал Папуашвили. Он подчеркнул, что решение данного вопроса не должен быть частью единоличной политической программы. Парламентская партия "Гирчи", помимо прочего, предлагает сократить наполовину сроки осужденным за менее тяжкие преступления, а также женщинам и условно осужденным, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления. В законопроекте также говорится о сокращении тюремного наказания до 30 лет осужденным бессрочно.В тюрьмах Грузии, по данным на 1 января 2024 года, находились 9,9 тысячи заключенных, из которых 1,8 – ждали своего приговора. Большая часть осужденных сидит за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные против человека, или экономические преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, тюрьма, амнистия