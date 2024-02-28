https://sputnik-georgia.ru/20240228/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-286620101.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28.02.2024, Sputnik Грузия

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мария захарова

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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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