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https://sputnik-georgia.ru/20240228/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-286620101.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 28.02.2024, Sputnik Грузия
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Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео
мультимедиа, видео, мид россии, мария захарова, россия, видео

Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой

14:03 28.02.2024 (обновлено: 14:06 28.02.2024)
© video: Sputnik
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Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова провела свой традиционный еженедельный брифинг и ответила на вопросы журналистов по актуальной повестке дня мировых событий.
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