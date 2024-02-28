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Запад потеряет триллионы: экономист о чудовищных последствиях кражи российских активов
Запад потеряет триллионы: экономист о чудовищных последствиях кражи российских активов
Новые западные санкции против российской платёжной системы "Мир" замедлят ее распространение в мире, но у банков есть способы обойти ограничения 28.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-28T12:28+0400
2024-02-28T12:28+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Бобровский.Повлияют ли карты на работу банковских карт внутри страны? Остановят ли вторичные санкции Запада против Китая, Индии, Казахстана и других стран внешнюю торговлю России? Как российская экономика изменилась за два года санкций? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, китай, индия, казахстан, в мире, экономика, россия, видео
мультимедиа, видео, китай, индия, казахстан, в мире, экономика, россия, видео
Запад потеряет триллионы: экономист о чудовищных последствиях кражи российских активов
Новые западные санкции против российской платёжной системы "Мир" замедлят ее распространение в мире, но у банков есть способы обойти ограничения
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Бобровский.
Повлияют ли карты на работу банковских карт внутри страны? Остановят ли вторичные санкции Запада против Китая, Индии, Казахстана и других стран внешнюю торговлю России? Как российская экономика изменилась за два года санкций?
Обо всем этом смотрите в видео.