https://sputnik-georgia.ru/20240228/zapad-poteryaet-trilliony-ekonomist-o-chudovischnykh-posledstviyakh-krazhi-rossiyskikh-aktivov-286616150.html

Запад потеряет триллионы: экономист о чудовищных последствиях кражи российских активов

Запад потеряет триллионы: экономист о чудовищных последствиях кражи российских активов

Новые западные санкции против российской платёжной системы "Мир" замедлят ее распространение в мире, но у банков есть способы обойти ограничения 28.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-28T12:28+0400

2024-02-28T12:28+0400

2024-02-28T12:28+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Алексей Бобровский.Повлияют ли карты на работу банковских карт внутри страны? Остановят ли вторичные санкции Запада против Китая, Индии, Казахстана и других стран внешнюю торговлю России? Как российская экономика изменилась за два года санкций? Обо всем этом смотрите в видео.

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